Centro de e-sports inédito é inaugurado em São Paulo; veja fotos

A fabricante de eletrônicos suíça Logitech e a DBG (Digital Battlegrounds), rede de arenas para jogos, firmaram parceria para lançar um centro inédito de e-sports em São Paulo.

A primeira unidade inaugurou em meados de novembro no Shopping SP Market. Com 42 estações individuais, os campos de batalha contam com palco para sediar campeonatos, boxes para streaming ao vivo e uma ambientação imersiva para gamers, geeks e jogadores profissionais.

De acordo com Ricardo Filó, diretor de marketing da Logitech no Brasil, o espaço tem um conceito ainda inédito no Brasil. A unidade em um shopping center garante um lugar seguro e prático para “horas de gameplay sem interrupções” e com uma “internet ultra rápida”. A empresa investiu por volta de 160 mil reais em equipamentos para o espaço.

“É a oportunidade perfeita para a comunidade ter uma experiência real com nossos produtos, incluindo os últimos lançamentos, e sentirem a diferença de ter um setup com tecnologias de última geração”, completa Filó.

A Digital Battlegrounds foi criada em 2019, em Orlando, nos Estados Unidos, pelo empresário paulista Mitikazu Lisboa. Agora, ele quer investir no mercado brasileiro.

“A DBG chega ao Brasil para ser o ponto de encontro onde gamers e geeks podem se encontrar para jogar, conversar, streamar ou simplesmente passar um tempo em um ambiente especialmente preparado para seu conforto e diversão”, diz Lisboa.

Veja fotos do espaço: