Casa Branca lança conta oficial no TikTok para divulgar mensagens de Trump a 170 milhões de usuários

Enquanto não é comprado por investidores bilionários, banido dos Estados Unidos ou ganha uma versão exclusiva, a Casa Branca lançou uma conta oficial do TikTok para aproveitar os mais de 170 milhões de usuários da plataforma no país e divulgar as mensagens do presidente Donald Trump.

A nova conta (@whitehouse) foi lançada na noite desta terça-feira, 19, com um vídeo inicial mostrando Trump dizendo "Eu sou a sua voz", acompanhado da legenda "América, estamos de VOLTA! E aí, TikTok?"

Além da oficial, o presidente possui uma conta pessoal na plataforma (@realdonaldtrump), usada durante a última campanha presidencial e com mais 15 milhões de seguidores. Trump tem uma relação próxima com o TikTok, creditando-o por ajudá-lo a conquistar o apoio de eleitores jovens durante sua vitória nas eleições de 2024 contra a democrata Kamala Harris.

O republicano também utiliza bastante sua conta na Truth Social – plataforma lançada por ele em 2022, após ser banido de outras redes sociais, como o Facebook e o antigo Twitter – e faz postagens ocasionais no X, onde teve sua conta reintegrada.

De acordo com Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, "a administração Trump está comprometida em comunicar os sucessos históricos que o presidente entregou ao povo americano para o maior número possível de audiências e plataformas."

Ela também acrescentou que a mensagem de Trump dominou o TikTok durante a campanha e que estão animados para expandir essas conquistas.

Futuro do TikTok nos EUA

Apesar da popularidade e dos 170 milhões de usuários, legisladores em Washington expressam preocupação de que os dados dos usuários norte-americanos possam cair nas mãos do governo chinês. Avaliações de inteligência anteriores sugerem que os proprietários do aplicativo estão subordinados a Pequim e que ele poderia ser usado para influenciar os habitantes do país.

Diante disso, uma lei aprovada em 2024 exigia que o TikTok deixasse de operar nos EUA até 19 de janeiro deste ano, a menos que a ByteDance, sua empresa-mãe chinesa, vendesse seus ativos domésticos ou mostrasse progressos significativos.

Trump, no entanto, optou por não aplicar a lei após iniciar seu segundo mandato, estendendo o prazo em 90 dias por três vezes consecutivas, agora até 19 de setembro. Isso porque a administração está negociando um acordo para que investidores dos EUA comprem a operação do TikTok no país.

Ao mesmo tempo, a ByteDance está desenvolvendo uma versão própria do app para usuários dos EUA, com previsão de lançamento para 5 de setembro – daqui a cerca de duas semanas e 12 dias antes do banimento. Ela também trabalha em um CapCut, o popular app de edição de vídeos, do qual também é proprietária, exclusivo para usuários do país norte-americano.