Carros da Jeep usarão dados para dar desconto em seguro veicular

A montadora Jeep vai passar a utilizar a central multimídia conectada de seus carros no Brasil para enviar dados sobre o perfil de uso do motorista a fim de oferecer preços individualizados para a contratação de seguros da startup brasileira Pier.

Após consentimento prévio do dono do veículo, os dados são enviados para a startup para que o plano individual seja criado com base na quilometragem rodada por mês, localização, velocidade e aceleração. A integridade do automóvel também será levada em conta.

Os veículos do modelo Renegade, da Jeep, elegíveis para os planos da Pier neste modelo de precificação baseado em dados precisam possuir o sistema multimídia Adventure Intelligence by Jeep Connect, que tem conexão com a rede de internet móvel 4G.

“O foco do nosso trabalho é sempre buscar o melhor para quem tem um Jeep (nesse caso, um Renegade). Nesse sentido, a parceria com a Pier traz benefícios significativos para os clientes que desejarem um seguro moderno e inteligente, além de estar completamente integrado com os serviços da plataforma Adventure Intelligence”, afirma Sérgio Davico, líder de serviços conectados da Stellantis, grupo ao qual pertence a Jeep.

O desconto oferecido pela Pier aos segurados é viabilizado pelo uso de dados e processamento de informações com algoritmos de inteligência artificial para a criação de planos com preços para cada segurado.

“Já temos em nosso DNA um forte uso de inteligência artificial para beneficiar a experiência do cliente. Sermos a única seguradora a coletar dados, com aprovação prévia do usuário, de dentro do veículo, para trazer uma precificação individualizada é, sem dúvidas, um grande privilégio”, diz Lucas Prado, cofundador da Pier, em nota para a EXAME.

A seguradora também atua no segmento de celulares e utiliza um aplicativo, disponível para Android e iOS, para obter dados anonimizados sobre o perfil e o risco de cada usuário. Vale notar que donos de veículos de quaisquer marcas também podem contratar planos de seguro. A diferença na parceria com a Jeep é a integração da central multimídia conectada do Renegade com o banco de dados da Pier.