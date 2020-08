Carro voador japonês realiza teste com passageiros; veja o vídeo

Os carros voadores estão chegando. A empresa japonesa SkyDrive anunciou na última sexta-feira (28) que realizou testes bem-sucedidos com um de seus modelos tripulados. O veículo, que parece uma mistura entre um carro e um helicóptero, ficou no ar entre cinco e dez minutos, conforme reportado pela empresa para a agência de notícias Associated Press.

“Dos mais de 100 projetos de carros voadores que existem, apenas alguns tiveram sucesso em seus testes com uma pessoa a bordo”, disse Tomohiro Fukuzawa, responsável pelo projeto na SkyDrive. O executivo afirmou que o veículo tem uma autonomia de 30 minutos no ar.

A expectativa da SkyDrive é colocar o veículo, que ainda não tem nome definido, no mercado em 2023. Para isso, Fukuzawa explicou que serão necessários alguns ajustes técnicos como uma melhora nas baterias e a criação de infraestruturas que permitam o tráfego aéreo deste tipo de aeronave.

Para o New York Post, Sanjiv Singh, professor do Instituto de Robótica da Universidade Carnegie Mellon, ressaltou outros desafios. “Se custar 10 milhões de dólares, ninguém vai querer comprar. Se voar por apenas cinco minutos, ninguém vai querer comprar. Se cair com frequência, ninguém vai querer comprar”, disse.

O projeto de carro voador da SkyDrive começou em 2012 e recebe o apoio financeiro de gigantes da indústria local, como Toyota e Panasonic. A companhia já recebeu mais de 37 milhões de dólares em aportes.