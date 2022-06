Carro movido a energia solar da Lightyear promete rodar por 4 meses sem precisar de tomada

A Lightyear, fabricante holandesa que é pioneira em veículos elétricos solares, alcançou um grande marco de desempenho e autonomia ao rodar 710 km com o protótipo do One e 11 mil km gestando recargas solares e do freio regenerativo.

Um desempenho inédito na história dos carros elétricos e que garante ao veículo que possa ser lançado cumprindo boa parte das promessas feitas pela empresa.

Lex Hoefsloot, CEO e cofundador da startup, explicou que o carro conseguiu registrar o grande alcance com um consumo de energia de apenas 137 Wh por milha, isso a 53 milhas por hora. “Mesmo os carros elétricos mais eficientes do mercado hoje consomem cerca de 50% a mais de energia a esta velocidade relativamente baixa”, disse ao site Automotive World.

Ao todo foram 6 anos de desenvolvimento. Agora ele está finalmente pronto e estará disponível para encomendas a partir do terceiro trimestre. A primeira linha do carro, de 946 unidades, será produzida na Finlândia, com preço inicial de € 250 mil, ou mais de R$ 1,3 milhão em uma conversão direta.

A empresa também afirmou que em um dia ensolarado médio na Holanda o carro pode rodar cerca de 50 km por dia apenas graças à energia proveniente dos 5 metros quadrados de painéis solares no teto e capô.