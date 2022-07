Carro da Apple? Empresa traz executivo da Lamborghini para desenvolver veículo elétrico

A Apple contratou um dos principais gerentes de desenvolvimento de carros da Lamborghini em um sinal de que a gigante de tecnologia intensifica seu trabalho em um veículo elétrico autônomo, de acordo com pessoas com conhecimento da situação.

A empresa contratou Luigi Taraborrelli, um veterano de 20 anos da montadora italiana, para ajudar a liderar o projeto do futuro veículo da Apple, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto não é público. Taraborrelli foi mais recentemente o chefe de chassis e dinâmica de veículos da Lamborghini.

A tacada é outro sinal de que a Apple está comprometida em produzir um carro após anos de contratempos e reviravoltas.

Com sua experiência, Taraborrelli se torna um dos gerentes mais seniores da equipe de veículos elétricos da Apple e traz um pouco de estilo arrojado para o projeto.

O executivo trabalhou em modelos da Lamborghini como Urus, Huracan e Aventador, além de modelos mais limitados, como o veículo off-road Huracan Sterrato e o carro-conceito Asterion.

Ele supervisionou o desenvolvimento do chassis da Lamborghini, bem como áreas como manuseio, suspensões, direção, freios e aros, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

Uma porta-voz da Apple não quis comentar sobre a contratação.

No início deste ano, a Apple contratou um veterano de 31 anos da Ford para liderar a área de segurança de veículos.

No ano passado, contratou Ulrich Kranz, ex-chefe da fabricante de carros elétricos Canoo e ex-líder do negócio de carros elétricos da BMW.

Antes disso, a Apple recrutou o ex-chefe da área de piloto automático da Tesla, Stuart Bowers, para trabalhar na tecnologia de direção autônoma.

O projeto da Apple inclui centenas de ex-engenheiros da Tesla e de outras montadoras, incluindo Rivian, a Waymo da Alphabet, Volvo e Mercedes.

A equipe também conta com ex-executivos de design sêniores da Tesla, McLaren, Porsche e Aston Martin.

A empresa quer introduzir um carro por volta de 2025 com um design que permite que os passageiros sentem frente a frene em um interior semelhante a uma limusine, informou a Bloomberg.

A Apple tem grandes ambições de criar um carro sem volante ou pedais, confiando em tecnologia totalmente autônoma, embora muitos membros da equipe e observadores da indústria duvidem que isso seja possível em no cronograma atual.