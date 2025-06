Carregamento rápido e novos lançamentos: A China intensifica os investimentos em veículos elétricos

A Leapmotor, montadora chinesa de veículos elétricos, lançou oficialmente, em 18 de junho, o C16, modelo 2026, com oito versões e preços entre RMB 151.800 e RMB 181.800.

O SUV médio-grande recebeu mais de 70 atualizações. Entre os destaques estão a nova versão com cinco assentos e a opção com extensor de autonomia, equipada com bateria de 38,7 kWh. Essa configuração alcança 280 km no modo elétrico e 1.150 km no ciclo CLTC. A versão totalmente elétrica chega a 630 km de autonomia.

O modelo conta com sistema de assistência à condução atualizado com LiDAR de 128 linhas e chip Qualcomm Snapdragon 8650, que viabiliza condução assistida de ponta a ponta e estacionamento com memória. A suspensão FSD ajustável, freio One Box e chassi com controle dinâmico LMC compõem o pacote. O Leapmotor C16 concorre com o BYD Tang e o GAC Trumpchi ES9 Want S7.

Novidades e concorrência no mercado de SUVs elétricos

Em 16 de junho, a IM Motors apresentou a nova versão do SUV elétrico LS7 por RMB 329.900. O veículo recebeu mudanças visuais, incluindo LiDAR centralizado no teto e interior com bancos dianteiros reclináveis até a posição de cama. Os bancos traseiros, rebatidos, formam espaço ampliado para descanso. A principal novidade técnica é o sistema de direção nas rodas traseiras, com ângulo de até 6°, que reduz o raio de giro para 5,3 metros. Apesar das atualizações, analistas avaliam que o modelo ainda precisa reduzir o preço para competir com mais força.

A SAIC-GM lançou o novo Buick E5 em 19 de junho, com três versões entre RMB 169.900 e RMB 189.900. Com incentivos, os preços partem de RMB 149.900. O modelo é baseado na plataforma Ultium 2.0 e utiliza motor de 180kW, com até 620 km de autonomia. As opções de bateria são de 63,9 kWh e 76,8 kWh. A recarga de 30% a 80% leva 19 minutos. A montadora reduziu os preços para ampliar a competitividade, em um momento de vendas ainda modestas.

Expansão da infraestrutura de carregamento e novos investimentos

Também em 19 de junho, a Chery lançou o Arrizo 8 PRO 2.0T, com preços entre RMB 137.900 e RMB 149.900. Com descontos promocionais, os valores vão de RMB 122.900 a RMB 134.900. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, conta com motor turbo de 187kW e 390Nm, consumo de 6,8 L/100 km e usa gasolina comum. A suspensão é independente tipo McPherson na frente e multilink atrás. O principal concorrente é o Geely Preface, que vendeu 11.843 unidades em maio.

A FAW iniciou em 20 de junho a pré-venda do Audi A5L, com quatro versões previstas, incluindo uma opção híbrida. Os preços ainda não foram divulgados. O modelo incorpora o sistema de direção inteligente Huawei QianKun, com dois LiDARs, seis radares de ondas milimétricas, 13 câmeras e 12 sensores ultrassônicos. A proposta inclui condução assistida em áreas urbanas e rodovias. O A5L amplia a linha de sedãs de luxo da marca no país, ao lado dos modelos A3, A4L e A6L.

Huawei e Li Auto: Impulsionando a infraestrutura de carregamento

Na área de infraestrutura, a Huawei alcançou 1.000 estações próprias de supercarga até 20 de junho. A rede abrange 32 províncias e 278 cidades, com mais de 4.000 estações adicionais. Entre 20 de maio e 20 de junho, foram adicionadas 120 estações. As unidades contam com tecnologia de 600kW e corrente de até 600A, o que permite 1 km de autonomia por segundo de carga. Xangai lidera com 50 estações, seguida por Pequim (31), Chongqing (177) e Guangdong (100).

No mesmo período, a Li Auto anunciou ter superado a Tesla em número de estações 5C na China, com 2.500 unidades. O CEO Li Xiang confirmou o lançamento dos modelos i8 e i6 para julho e setembro, ambos compatíveis com a nova rede. Com carregamento de 500 km em 10 minutos, a marca sinaliza maior foco em veículos 100% elétricos, embora ainda atue majoritariamente com híbridos.

Novos desenvolvimentos no setor automotivo e aumento dos preços dos combustíveis

A Xiaomi adquiriu um terreno industrial de 485.100 m² em Yizhuang, Pequim, por RMB 635 milhões. A área, com uso industrial por 50 anos, será destinada à produção de veículos elétricos inteligentes. A expectativa é que o local receba a Fase 3 da fábrica da Xiaomi Auto. Desde abril de 2024, a marca entregou mais de 280 mil unidades do modelo SU7, superando a capacidade da Fase 1 (150 mil por ano), o que pressionou pela ampliação da produção.

Em 16 de junho, a Polestar recebeu investimento de US$ 200 milhões da PSD Investment Limited, de Li Shufu, fundador do Grupo Geely. A operação envolveu a emissão de 190 milhões de ADS a US$ 1,05 cada. O aporte busca fortalecer as operações da Polestar em P&D, produção e lançamento de novos modelos. A marca mantém presença relevante na Europa, mas enfrenta desafios nas vendas e em sua estrutura financeira.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma anunciou novo reajuste nos preços dos combustíveis. O valor da gasolina aumentou RMB 260 por tonelada e o do diesel, RMB 255. Na bomba, o preço da gasolina 92 subiu RMB 0,20 por litro, voltando a ultrapassar RMB 7. Um tanque de 50 litros custa agora RMB 10 a mais. Até junho, foram realizadas 12 rodadas de ajustes: cinco aumentos, cinco reduções e duas pausas. O próximo está previsto para 1º de julho.