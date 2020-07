Cápsula da SpaceX deve trazer astronautas de volta à Terra em 2 de agosto

Astronautas da Nasa que viajaram para a Estação Espacial Internacional no primeiro voo tripulado da SpaceX em maio devem retornar à Terra em 2 de agosto, depois de passar dois meses em órbita, disse um porta-voz da Nasa nesta sexta-feira.

Os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley estão se preparando para a prova final da missão Demo-2 da SpaceX: um retorno coordenado caindo em algum lugar do Oceano Atlântico, o que encerrará a primeira missão tripulada da Nasa em solo americano em quase uma década.

Desde 2011, quando o programa de ônibus espaciais dos Estados Unidos foi encerrado, os astronautas da Nasa tiveram de pegar carona com a sonda russa Soyuz para entrar em órbita.

A Boeing, que está produzindo seu próprio sistema de lançamento para competir com a SpaceX, deve realizar o primeiro voo tripulado de seu veículo CST-100 Starliner no próximo ano. A Nasa concedeu no total quase 8 bilhões de dólares à SpaceX e à Boeing pelo desenvolvimento de seus foguetes.

Behnken está se preparando para sua última caminhada espacial no dia 21 de julho, antes de iniciar a preparação para deixar a estação espacial com Hurley, disse a Nasa. A equipe de planejamento da missão acompanhará a previsão do tempo para calcular a hora e o local precisos do colapso da Crew Dragon, disse o porta-voz da Nasa, acrescentando que a data ainda pode ser alterada.