Canteiros de obras ganharam recurso para digitalização, mas ainda faltam profissionais capacitados

A construção civil no Brasil ainda faz pouco uso da tecnologia Building Information Modeling (BIM, na sigla em inglês), que funciona como uma espécie de documento digital colaborativo de uma obra, que aglomera de maquetes virtuais, custo de materiais até os fornecedores envolvidos.

O cenário de pouca adoção foi mapeado por uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 14, pela Sienge, durante o ConstruSummit, em Florianópolis, e que consultou mais de 400 profissionais e empresas da construção civil brasileira.

O estudo, entre outras coisas, constatou que a maioria dos players (59,42%) são classificados nos níveis 0 e 1 de adoção do BIM, nos quais a informação é produzida basicamente com desenhos 2D e 3D e os arquivos de projetos são compartilhados internamente. O indicador mostra, sobretudo, que há pouco gerenciamento de informações de forma digital e aberta.

Se mais empresas estivem no nível 2, onde hoje se encontram-se 21,55% das empresas, o ganho de produtividade do setor aumentaria, e o desperdício nos canteiros caria significativamente, o que geraria impacto no custo ao consumidor final, aponta o Sienge. No nível mais alto de ação, apenas 2,51% das empresas consultadas se consideram no nível de plena maturidade BIM.

A aparente lentidão de adoção da metodologia BIM está relacionada à qualificação profissional, ou seja, faltam pessoas aptas a trabalhar com ferramentas BIM nas organizações: 58,16% delas afirmaram que apenas alguns funcionários possuem os conhecimentos necessários e 26,57% responderam que não dispõem de pessoas qualificadas para o uso das ferramentas BIM.

Para Ionan Fernandes, diretor na Softplan, o boom de adoção é questão de tempo, já que as empresas possuem interesse na profissionalização de funcionários, e possuem recursos tecnológicos para trabalhar com o BIM. “Esses índices mostram que o conhecimento ainda é pouco difundido. Precisa virar a chave da capacitação. O Brasil já foi apontado como o país com menor nível de maturidade tecnológica na indústria civil em comparação com outras nações, contudo, a pandemia acelerou o processo de digitalização de canteiros de obras nacionais e o BIM é parte desse novo cenário”, diz. Fernandes.

Do lado da Softplan e sua plataforma Sienge, o interesse do setor e a demanda oprimida é um campo vasto para ser explorado nos próximos anos. Ao julgar pelas aquisições da empresa, que já passaram da casa dos 200 milhões em 2021, o horizonte positivo para a construção civil é certo. “O setor tem uma grande oportunidade pela frente. No caso da digitalização, está entendendo aos poucos que o gráfico desse investimento é J, no qual você gasta no inicio para implementar, mas economiza muito mais no futuro. É uma questão de fazer as contas e ver o ganho produtivo", afirma.