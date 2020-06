Cabify cria rotas compartilhadas para ir e voltar do trabalho

A espanhola Cabify, conhecida por seu aplicativo de corridas com motoristas particulares, adaptou sua tecnologia para facilitar o compartilhamento de rotas para que funcionários de empresas possam ir e voltar do trabalho sem precisar depender apenas do transporte público coletivo.

O novo serviço faz parte do aplicativo para empresas e é chamado Cabify Share. Ele está disponível globalmente a partir de hoje.

Segundo a empresa, o serviço continuará a existir mesmo na nova realidade pós-coronavírus e servirá como um benefício de mobilidade que as empresas possam oferecer aos seus colaboradores. No final de 2019, o Cabify Empresas tinha mais de 35.000 clientes globalmente.

O Cabify Share permite que companhias programem corridas com até 90 dias de antecedência e prezará por, além da segurança dos colaboradores, reduzir custos, tempo de deslocamento e poluição.

“A Cabify possui um forte compromisso com toda sua comunidade: usuários, motoristas parceiros, empresas clientes, poder público e a cidade como um todo. O bem-estar, a sustentabilidade e a proteção à saúde e segurança são elementos-chave que direcionam as ações da empresa. O Cabify Share é um exemplo claro de como nosso serviço para empresas analisa novas necessidades de mobilidade e de negócios, levando em consideração os desafios dos nossos clientes corporativos que também estão alinhados com nossos propósitos”, diz, em nota a Exame, Luis Saicali, diretor-geral da Cabify Brasil.

Um estudo feito pela empresa, em maio deste ano, indica que 34% dos entrevistados pretendem usar mais aplicativos de transporte individual e que 67% passaram a prezar mais pela saúde e segurança do que preço ou qualidade do serviço prestado por meios de transporte.

O novo serviço de rotas compartilhadas da companhia espanhola é semelhante ao que a americana Uber oferece na modalidade “Uber Juntos”, antes chamada Uber Pool. O aplicativo de navegação por GPS Waze também possui um compartilhamento de corridas por proprietários de veículos, assim como também faz o aplicativo Blablacar para viagens.