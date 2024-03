ByteDance não tem intenção de vender TikTok, diz jornal

A ByteDance não está considerando vender a operação do TikTok nos Estados Unidos, mesmo sob a pressão da possível aprovação de uma lei que obrigaria a transação sob o risco de bloqueio no país. As informações são do jornal chinês Caixin.

A maior resistência é de Zhang Yiming, fundador da ByteDance e um dos principais acionistas. Além disso, a empresa duvida que um acordo possa ser feito a tempo dentro do prazo estipulado pela lei.

A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou o projeto de lei que estipula 180 dias para venda do TikTok, mas ele ainda será votado pelo Senado dos EUA antes de ser transformado em lei.

A empresa já considera as condições do projeto de lei dos EUA equivalentes a uma proibição, disseram as fontes do Caixin. Para que uma venda seja feita, um acordo precisaria da aprovação dos reguladores chineses, o que é improvável.

Até abril de 2023, o TikTok tinha mais de 116,5 milhões de usuários ativos nos EUA com 18 anos ou mais. Isso representa o maior mercado do aplicativo em todo o mundo, seguido pela Indonésia, com 113 milhões de usuários, e o Brasil, com 84,1 milhões.

No Sudeste Asiático, o TikTok também tem recebido escrutínio de reguladores locais. No ano passado, a Indonésia lançou regras de comércio social que levaram ao fechamento temporário da TikTok Shop, e um funcionário do governo disse que os esforços do TikTok para seguir as leis locais eram "insatisfatórios".