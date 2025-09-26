Tecnologia

ByteDance deve ficar com metade do lucro do TikTok nos EUA, mesmo após venda parcial

Empresa chinesa manterá ganhos com algoritmo e participação acionária em acordo negociado por Trump

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11h58.

Última atualização em 26 de setembro de 2025 às 12h16.

Mesmo depois de ceder o controle do TikTok nos Estados Unidos para investidores americanos, a chinesa ByteDance deve continuar recebendo cerca de 50% do lucro da operação no país, segundo a agência Bloomberg.

O modelo de transição, que vem sendo negociado entre a empresa e o governo americano, prevê que a ByteDance receberá duas fatias distintas da receita: uma taxa de licenciamento pelo uso do algoritmo, tecnologia central da plataforma, e uma parcela proporcional à sua participação acionária remanescente, estimada em 20%.

A licença para uso do algoritmo renderia à ByteDance uma comissão de até 20% sobre a receita gerada diretamente com a tecnologia. Em um cenário de US$ 20 bilhões em receita, esse valor chegaria a US$ 4 bilhões. A empresa também ficaria com cerca de 20% do lucro líquido restante, conforme sua fatia acionária após a venda.

Com isso, a controladora do TikTok, sediada em Pequim, manteria não apenas influência tecnológica sobre a operação americana, mas também um fluxo consistente de receita — o que ajuda a explicar por que o valor estimado da transação está muito abaixo do esperado pelo mercado.

