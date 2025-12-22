BYD e Fosun firmam parceria global para integrar mobilidade elétrica e turismo

A BYD e o Fosun Group assinaram, em 18 de dezembro de 2025, um memorando de entendimento para estabelecer uma parceria estratégica global de longo prazo.

O acordo foi formalizado no Taicang Alps International Resort, na província de Jiangsu, na China, e prevê a integração entre mobilidade elétrica, turismo e lazer, com foco na criação de um ecossistema combinado de “mobilidade + férias”.

O documento foi assinado por Li Yunfei, diretor-geral de Marca e Relações Públicas do Grupo BYD, e por Bao Jiangjun, sócio global da Fosun e CEO do Fosun Tourism Group, que representaram oficialmente as duas empresas.

De acordo com os termos do memorando, a parceria parte do conceito de “mobilidade + férias” e avança em três frentes principais: interconexão de ecossistemas, inovação de produtos e expansão internacional. O objetivo é estruturar um modelo de cooperação com benefícios mútuos e integração entre as bases globais de usuários das duas companhias.

A Fosun contribui com sua rede de mais de 70 destinos turísticos de alto padrão, distribuídos em mais de 40 países e regiões.

A partir dessa estrutura, o acordo prevê a criação de um sistema exclusivo de benefícios para mais de 15 milhões de proprietários de veículos da BYD no mundo e para cerca de 20 milhões de membros do programa global de fidelidade do grupo, o Fuyouhui Club. A iniciativa busca conectar os ecossistemas de consumo das duas empresas de forma direta.

Turismo e mobilidade elétrica

Como parte da cooperação, o Fosun Tourism Group passará a disponibilizar, em seus destinos turísticos, modelos de todas as marcas da BYD. A lista inclui as séries Dynasty e Ocean, a marca Fangchengbao, a linha premium Denza e a marca de alto luxo Yangwang.

Além disso, as empresas irão desenvolver rotas turísticas personalizadas, com base em características naturais e culturais locais, ampliando as opções de deslocamento e exploração nos destinos.

Segundo as companhias, a integração entre mobilidade elétrica e turismo pretende oferecer experiências mais completas aos usuários e, ao mesmo tempo, apoiar a estratégia de internacionalização da BYD e do Fosun Group em mercados fora da China.

Em nota, Li Yunfei afirmou que a cooperação reflete a complementaridade entre as duas empresas e sua atuação global. Para o executivo, a parceria amplia o compartilhamento de recursos e conecta a mobilidade de baixa emissão a novos formatos de consumo e estilo de vida.

Estratégias semelhantes de globalização

Bao Jiangjun destacou que BYD e Fosun compartilham estratégias semelhantes de globalização e foco em usuários. Segundo ele, o acordo fortalece a experiência ao longo de toda a jornada do consumidor e abre espaço para avanços em operação de membros, inovação de produtos e construção de ecossistemas integrados.

A parceria reforça a presença internacional das duas empresas e indica o movimento de grupos chineses em direção a modelos de cooperação global que combinam tecnologia, serviços e consumo.