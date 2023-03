BuzzFeed usa IA para escrever textos e deixá-los mais atrativos para o Google

A produtora de conteúdo para internet BuzzFeed está usando inteligência artificial (IA) para publicar guias de viagens, em inglês, concebidos de forma autônoma.

Segundo o site Futurism, as primeiras produções foram de artigos que indicavam alguns destinos com fotos e apresentação de roteiros culturais.

Ao todo, foram lançadas 44 postagens sobre lugares como Marrocos, Estocolmo e Cape May, Nova Jersey.

No campo de autor, os textos levam a seguinte descrição: “escritos com a ajuda de Buzzy the Robot (também conhecido como nosso ''Creative AI Assistant''), mas movidos por ideias humanas''.

Já no conteúdo, as redações se parecem entre si e não mostram nada além de discrições genéricas dos locais, com curiosidades semelhantes às que se encontram no Wikipedia.

A ideia, sobretudo, é tornar a construção das frases atrativas para as ferramentas de otimização de busca do Google. Na relação de robô com robô, a parte humana de um texto pode se mostrar menos funcional.

Para produzi-los, os colaboradores humanos responderam a um questionário sobre viagens, e as ferramentas de IA do BuzzFeed usam essas respostas para criar textos, que foram revisados ​​por um editor humano.

“Estamos experimentando novos formatos que permitem que qualquer pessoa (com ou sem experiência formal em redação ou criação de conteúdo) contribua com suas ideias e perspectivas únicas em nosso site”, escreveu a chefe de redação do BuzzFeed Juliana Clifton, em um comunicado que apresentou a novidade.

Clifton diz que editores humanos ainda estão envolvidos no projeto e, à medida que a empresa continua a desenvolver seus formatos assistidos por IA, eles terão “maneiras integradas para os humanos estarem envolvidos no trabalho” como colaboradores e editores.