Briga da Apple com Epic Games também pode afetar outros jogos

Há cerca de uma semana, a Apple removeu o jogo Fortnite de sua loja digital. Após a Epic Games, empresa responsável pelo game, ter inserido uma forma de pagamento própria no jogo, a Apple entendeu que a desenvolvedora estava violando as diretrizes da App Store para contornar a taxa obrigatória de 30% para os desenvolvedores.

No instante em que a remoção foi anunciada, a Epic Games demonstrou que já estava preparada. Utilizando as mídias de seu maior sucesso, o battle royale gratuito Fortnite, a empresa começou uma ação pedindo que a Apple revisse sua política de taxas de 30% para os desenvolvedores.

O trailer que anunciava o evento foi baseado em um comercial de 1984 da Apple, onde o Macintosh era anunciado. Confira, abaixo, a versão da Epic Games para o trailer:

Por mais que o apelo para o público do jogo tenha funcionado — a hashtag #FreeFortnite viralizou e continua sendo utilizada, diariamente, por centenas de pessoas —, a Apple parece não ter o interesse em voltar atrás, e muito menos abrir uma exceção para o jogo que movimentava 2 bilhões de reais para sua loja.

Além da Apple, o Google também entrou na briga e removeu o Fortnite da Play Store — que também tem a mesma taxa obrigatória —, e ambas as gigantes da tecnologia estão sendo processadas pela Epic Games.

Além do Fortnite

Mas o battle royale mais popular do mundo, com mais de 350 milhões de jogadores, pode não ser o único a sofrer as consequências. A Apple também entrou com uma ação que proibirá o uso da Unreal Engine, motor gráfico feito pela Epic Games, em jogos para dispositivos da empresa a partir do dia 28 de agosto.

Sendo assim, usuários Apple também seriam proibidos de jogar outras centenas de jogos — a não ser que achem outro motor gráfico compatível. Entre eles, estão Batman: Arkham City e Borderlands, além dos sucessos Life is Strange e Rocket League.

Jogos como Paladins e ARK: Survival Evolved também estão ameaçados pela nova política. Ainda que grande parte dos títulos também esteja disponível para outras plataformas, como Android e Windows, as desenvolvedoras correm o risco de perder todo seu público por parte da Apple.

Em comunicado, a empresa diz temer que seja necessário encerrar as atividades do motor gráfico para iOS e MacOS. “Sem acesso aos kits de desenvolvimento, APIs e outras ferramentas, a Epic será impossibilitada de desenvolver atualizações para a Unreal Engine no iOS e no MacOS e será forçada a descontinuar a Unreal Engine”, disse a companhia.

Para reverter a situação, a Epic teria de voltar a utilizar unicamente os meios de pagamento fornecidos pela própria Apple, o que vai contra sua manifestação recente. Do contrário, nenhum jogo que utiliza a Unreal Engine poderá ser atualizado ou adicionado na App Store a partir do segundo trimestre de 2021.