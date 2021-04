Brazil at Silicon Valley: Evento online de tecnologia começa hoje; assista

Nesta segunda-feira (05), começa a terceira edição do Brazil at Silicon Valley, evento que reúne os principais empreendedores, investidores, executivos e tomadores de decisão do país para discutir tópicos que abordam o futuro da tecnologia e inovação no país.

Liderado por estudantes brasileiros de Stanford e Berkeley, universidades norte-americanas, a nova edição terá como tema central ‘O Brasil Que Está Dando Certo’. O evento reunirá os principais temas que "levarão o Brasil a tomar o lugar de relevância mundial" ao longo do ano.

O primeiro painel, “Investindo no Brasil do Futuro: Valuations na era da tecnologia”, acontecerá hoje (05) às 18 horas.

Martín Escobari (General Atlantic) e Paulo Passoni (Softbank) debatem sob moderação de Alex Behring (3G Capital, ABInbev, Restaurants Brands International e Kraft Heinz), como as empresas de tecnologia têm seu valuation (avaliação da companhia no mercado) afetado pela onda de investimentos no mundo. Eles também irão discorrer sobre as principais oportunidades e os impactos econômicos, financeiros e sociais gerados pelos empreendimentos.

Mais sobre o Brazil at Silicon Valley

Desde sua primeira edição, em 2019, a conferência Brazil at Silicon Valley já reuniu mais de 65 palestrantes e mais de mil participantes entre CEOs, VPs, empreendedores, investidores, professores e estudantes, além de membros do governo, imprensa e consultorias.

“Temos o privilégio de ter acesso às principais discussões sobre inovação que ocorrem no Vale do Silício, o que nos permite unir forças com apoiadores e patrocinadores de peso. Portanto, como parte da equipe BSV, sinto que nosso papel é muito importante para ajudar no desenvolvimento do Brasil”, afirma Artur Barbosa, estudante de Ciência da Computação em Stanford e Co-Líder de Comunicação da BSV21.

No ano passado, com a pandemia do coronavírus, a BSV foi para o digital e alcançou mais de 50 mil espectadores. Na edição de 2021, o objetivo é continuar a ajudar no crescimento do país através de debates e desenvolvimento de produtos.

“Enquanto movimento, seguimos em busca de novas conexões para gerar encontros que instiguem a criatividade e a inovação, principalmente diante das transformações vividas nos últimos 12 meses”, explica Iona Szkurnik, porta-voz do Conselho do Brazil at Silicon Valley.