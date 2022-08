Brasileiros gostam da opinião de influenciadores na hora da compra, aponta levantamento

O boom da profissão influenciador digital no Brasil tem um motivo bem aparente: os brasileiros gostam do que eles fazem.

Não á toa, o país é o primeiro do ranking mundial em que esses profissionais são mais relevantes para a decisão de compra online, como revela o estudo da plataforma de cupons Cupom Válido, com dados da Statista e HootSuite.

E, apesar do Brasil ter uma das menores renda per capita, ao comparar com a penetração do uso de internet e das redes sociais, o país segue na liderança, na frente até de muitos países desenvolvidos.

Assim, 43% da população já realizou uma compra com base num "influencer". Em um comparativo, a China que figura no segundo lugar, país onde o TikTok foi criado, a parcela é de 34%.

Confira o ranking completo de países onde a opinião dos influenciadores tem mais peso: