Brasil já teve 'um Google' muito antes do Google: relembre o que aconteceu com o buscador Cadê?

Lançado em setembro de 1995, o Cadê? foi o primeiro buscador brasileiro, um marco na história da internet nacional e um dos pioneiros na popularização da web no país. Embora seu site ainda exista, ele agora redireciona os usuários para a página de buscas do Yahoo!, que adquiriu a ferramenta no início dos anos 2000.

Criado por dois estudantes de engenharia elétrica, Gustavo Viberti e Fábio de Oliveira, o buscador começou como uma página pessoal que catalogava manualmente sites, principalmente páginas de universidades e estudantes, numa época em que a internet ainda estava em seus primeiros passos no país.

A inspiração para o projeto veio de modelos internacionais como o Yahoo!, que dominava o cenário global de buscas. No entanto, além da pesquisa de sites, o Cadê? oferecia uma série de recursos inovadores para a época, como a busca de imagens, vídeos, notícias, produtos em um shopping virtual e até um serviço de e-mail próprio.

Porém, o processo de catalogação das páginas era uma grande dificuldade, já que tudo era feito manualmente. Naquele momento, buscadores como o AltaVista, também lançado em 1995, já começavam a adotar a automação para otimizar a pesquisa.

Nos anos finais da década de 1990, Cadê?, Yahoo! e AltaVista dominavam o mercado de buscas no Brasil. No entanto, com o crescimento do Google, lançado em 1998 e que revolucionou o conceito de buscador, a competitividade no mercado aumentou, fazendo com que o espaço para os players tradicionais começasse a diminuir.

O fim de linha para o Cadê? chegou em 2002, quando o Yahoo! comprou o buscador brasileiro, integrando-o ao seu próprio serviço de busca para expandir sua presença no Brasil. Com a aquisição, o Yahoo! Brasil se tornou o terceiro maior portal da internet brasileira na época – atrás de UOL e iG –, ambicionando chegar à liderança.

No ano seguinte, o Yahoo! também comprou o AltaVista por US$ 140 milhões. Juntamente com outros 11 serviços, o buscador foi encerrado dez anos depois, em 2013, centralizando as buscas no “Yahoo Search”. Até hoje, os endereços cade.com.br e altavista.com redirecionam usuários para as páginas em português e inglês, respectivamente, do buscador do Yahoo!.

Embora tenha sido absorvido, o Cadê? deixou um legado de inovação, sendo um dos primeiros buscadores a atrair milhões de usuários no Brasil e a iniciar o processo de digitalização de um mercado que, até então, era ainda incipiente.

Quanto o Yahoo! pagou pelo Cadê?

Apesar de o valor da aquisição não ter sido divulgado publicamente, especula-se que a negociação tenha girado em torno de US$ 30 milhões, dado o valor estratégico do Cadê? no país.

No entanto, mesmo com as aquisições, o Yahoo! não conseguiu resistir ao impacto da chegada do Google e, mais tarde, de redes sociais como o Facebook. Curiosamente, em 1998, o buscador que o destronaria foi oferecido por módicos US$ 1 milhão, mas o Yahoo! recusou a compra.

Desde então, o Yahoo! passou por duas vendas (para a Verizon e, posteriormente, para a Apollo Global Managemey), mas nunca conseguiu retomar a liderança que teve na era pré-Google.