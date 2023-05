Brasil é um dos cinco países com maior número de smartphones, mostra ranking

Desde que os smartphones adentraram no cotidiano do brasileiro na década passada, o número de aparelhos disparou. Em meados de 2016, já haviam mais dispositivos em funcionamento do que habitantes.

Quando se olha para o cenário global, dentre 193 países, atualmente o Brasil é o 5º país com a maior quantidade de usuários de smartphones no ranking mundial.

Atualmente o país possui mais de 118 milhões de usuários de celulares ativos, e fica atrás somente da Indonésia, Estados Unidos, Índia e China.

É o que revela um levantamento feito pela plataforma de descontos CupomValido, com dados da The World Bank e Statista, sobre os smartphones no mundo.

Segundo o ranking, é considerado um usuário de smartphone ativo qualquer pessoa que usa um smartphone pelo menos uma vez por mês.

A China é o primeiro país do ranking, com mais de 953 milhões de usuários de smartphones. E a Índia segue em segundo lugar com 492 milhões, valor quase a metade da China.

Taxa de penetração

Os números sobre a quantidade de smartphones também podem ser usados para mensurar o quão avançada é a economia de tal país. Nesse caso, a métrica de penetração de celular com valores acima de 70% são considerados como países de economia avançada.

Neste caso, o Brasil não figura nem estre os top 10 do ranking. Com 55,4%, o país fica na 15ª posição. Evidenciando que apesar do número de aparelhos, nem todos os brasileiros possuem um - quase a metade da população brasileira ainda não possui um celular.

Os Estados Unidos é o primeiro no ranking, onde quase a maioria da população (82,2%) possui um smartphone. Seguido pelo Reino Unido (79,8%), França (78,8%) e Alemanha (78,8%).