Boom de IA reponde por todo ganho do S&P 500 em 2023, diz Société Générale

A inteligência artificial é a tecnologia do momento. Investidores ávidos por exposição a IA puxaram as ações da Nvidia, que fabrica chips avançados, a um salto de 96% este ano.

Microsoft e Alphabet também se beneficiaram à medida que as gigantes de tecnologia correm para adicionar recursos de IA a seus produtos e serviços.

As três ações estão entre as que mais contribuíram para o ganho de 7,6% do S&P 500 este ano, até o último fechamento.

“O boom e a empolgação com IA são fortes”, escreveu Kabra, em nota nesta sexta-feira. “Tão fortes que sem as ações impulsionadas por IA, o S&P 500 estaria em queda de 2% este ano.”

Para ganhar com o boom, os investidores devem comprar ações de crescimento defensivo mantidas nos principais fundos negociados em bolsa focados em IA, como Microsoft, Accenture e a empresa de software ServiceNow, disse ele.