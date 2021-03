Boa Vista adquire Konduto, especializada em combate a fraudes, por R$ 172 milhões

A Konduto, empresa especializada em risco e monitoramento de fraudes online, foi adquirida pela Boa Vista SCPC, de escoragem de crédito, divulgaram as empresas nesta quinta-feira, 11.

O negócio de 172 milhões de reais prevê a aquisição de todo o capital social da Konduto pela Boa Vista. É a segunda aquisição da empresa em três meses. Em dezembro, houve a compra da Acordo Certo, plataforma de renegociação de dívidas. O negócio foi fechado pelo valor inicial de 37 milhões de reais.

A Konduto desenvolve soluções para que e-commerces, meios de pagamento, possam ter mais inteligência na análise de transações, com acesso a softwares e produtos antifraude. Fundada em 2014, a empresa atende mais de 27.000 lojistas no Brasil e América Latina. No ano passado, a Konduto processou mais de 35 bilhões de reais em compras online no Brasil e evitou 1,3 bilhão de reais em fraude.

"O comércio eletrônico se consolidou como uma realidade ao longo do último ano e os serviços antifraudes ganharam ainda mais relevância”, diz, Tom Canabarro, CEO e cofundador da Konduto, em nota.

A aquisição amplia os serviços da Boa Vista, em especial os mecanismos de prevenção a fraude. Em entrevista à EXAME Invest no final do ano passado, Dirceu Gardel Filho, presidente da Boa Vista, afirmou que mais de 90% do plano de crescimento da empresa está ligado à complementação de portfólio de produtos e serviços.

"Com a aquisição da Konduto passamos a oferecer ao mercado soluções em antifraudes com o que há de mais moderno em machine learning e monitoramento de comportamento de navegação", afirmou Gardel Filho em nota.

A aquisição será submetida à aprovação das autoridades concorrenciais, junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Correção: uma versão inicial do título deste texto apontava que o negócio era de 127 milhões de reais. O valor correto é 172 milhões de reais. O erro foi corrigido às 18h56 de quinta-feira, 11 de março.