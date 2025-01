Cabos submarinos danificados na Europa foram resultado de acidentes, e não de sabotagem russa

O Bluesky anunciou o lançamento de um feed apenas de vídeos na vertical em meio a um cenário de incerteza sobre o futuro do TikTok nos Estados Unidos. Outras plataformas também têm investido no formato que ficou consagrado com a rede social chinesa.

O feed de vídeos poderá ser fixado na tela inicial para aqueles que preferirem, ou ainda adicionado à lista de feeds. De acordo com o Bluesky, ferramentas independentes como Graze Social e SkyFeed App irão oferecer suporte para o novo recurso, sem a necessidade de habilidades em código.

Assim como em outros aplicativos, uma vez dentro da seção exclusiva de vídeos, o usuário poderá deslizar para cima para ver mais conteúdo no formato vertical. No entanto, posts com vídeos e o conteúdo do feed padrão não entram automaticamente na timeline de vídeos do Bluesky.

A nova funcionalidade já está disponível para dispositivos móveis. Caso o aplicativo do usuário ainda não exiba o feed de vídeos, a plataforma sugere reiniciar o app uma ou duas vezes. “Nós tínhamos que entrar na ação dos vídeos também – Bluesky agora tem feeds personalizados para vídeos”, anunciou a empresa em seu perfil oficial no domingo, 19.

Redes sociais seguem a tendência dos vídeos

Outras redes sociais também têm aproveitado o momento para atrair usuários do TikTok. O X, por exemplo, destacou em um post no domingo sua aba dedicada a vídeos.

Já a Meta anunciou o lançamento do Edits, um aplicativo de edição de vídeos que promete competir diretamente com o CapCut.

A previsão é que o aplicativo esteja disponível para download a partir do próximo mês.