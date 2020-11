Se você gosta de jogos eletrônicos, a Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para otimizar o seu setup gamer. A quantidade de opções e o medo de cair em alguma cilada, porém, deixa mais difícil de achar aquele aparelho ideal.

Por isso, a EXAME separou uma lista de alguns descontos disponíveis durante a Black Friday de monitores, teclados, PlayStation 4 e muito mais!

Confira abaixo:

Teclado Mecânico Logitech G413

Com iluminação avermelhada nas teclas, o teclado mecânico da Logitech está com 43% de desconto no site da Amazon, indo de 699 para 399 reais.

Monitor Acer VG240Y

O monitor da Acer vem com tela IPS de 23,8 polegadas e resolução Full HD. Seu display Acer HDR garante um jogo mais imersivo e rico em detalhes com seu contraste profundo entre branco e preto.

Ele está disponível no site da Acer por 1.231 reais à vista, uma diferença de 1.568 reais do preço original.

Headset HyperX Cloud Stinger HX-HSCS-BK/NA

O headset é compatível com qualquer sistema, mas é ideal para quem joga no Xbox One. Possui drivers de 50mm, oferecendo alta qualidade de som, além de controle de volume e cancelamento de ruído.

Disponível no site da Kabum, o aparelho está com 37% de desconto, custando 249 reais à vista.

Cadeira Gamer Craft

Disponível no site da Mobly por 930 reais (37% de desconto), a cadeira da Craft ajuda na postura, com duas almofadas para suporte no pescoço e na lombar, e um sistema reclinável.

Teclado Logitech G213

Suas teclas foram construídas especificamente para quem joga, e seu sistema oferece zonas de iluminação RGB para personalizar o aparelho ao gosto da jogadora ou do jogador.

Com 50% de desconto, o teclado da Logitech pode ser comprado no site da Kabum por 249 reais à vista.

PlayStation 4 com God Of War, Gran Turismo e Days Gone

Para quem ainda não teve chance de jogar com o penúltimo lançamento da PlayStation, o console está disponível no site da Amazon com três jogos clássicos e assinatura de três meses da PS Plus. Ele está com um desconto de 21%, custando 2.199 reais.

Microfone HyperX QuadCast HX-MICQC-BK

O HyperX Quadcast possui base antivibratória que ajuda a amortecer sons percussivos. Ele possui indicador de LED para o usuário monitorar o status do microfone durante transmissões.

Por 799 à vista, ele está com um desconto de 53% no site da Kabum.

Monitor AOC Sniper G2460VQ6

As 24 polegadas e tela LED deste monitor da AOC garantem uma experiência de jogo imersiva. No site da Magalu, o monitor está disponível por 788 reais à vista, uma diferença de 511 reais do preço original.

Mouse Razer DeathAdder V2

Com design ergonômico e leveza, o mouse DeathAdder V2 garante uma jogabilidade precisa e ágil com sua precisão de 99,6%.

Ele está disponível na Kabum com 38% de desconto, custando 319 reais.

Notebooks Avell

Com processador Intel Core i7-10750H, tela de 15 polegadas, o notebook A62 RTX LIV da Avell está com 1.390 reais de desconto, chegando ao preço de 7.999 à vista.

Você também pode encontrar no site da Avell o notebook C62 LIV, com 1.134 reais de desconto, saindo por 6.999 à vista.

O C62 RTX LIV também está com desconto, saindo por 8.999 à vista. Os dois aparelhos têm tela de 17.3 polegadas e processador Intel Core i7-10750H.

