Black Friday 2025: como escolher entre fogão ou cooktop e forno de embutir

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08h36.
A Black Friday – ou "Black November", como se consolidou o mês de promoções aqui no Brasil – pode ser o momento ideal para investir em eletrodomésticos grandes, seja para atualizar a sala de estar ou a cozinha.
Se você já possui ou decidiu a geladeira Frost Free que irá comprar, a escolha entre um fogão de piso tradicional e um conjunto de cooktop e forno de embutir será uma das principais decisões na área de cozinha. Embora ambos cumpram a mesma função, oferecem características e exigências de instalação bem diferentes.
Para ajudar a tomar a decisão, que deve equilibrar custo, estética e funcionalidade, preparamos algumas dicas que podem facilitar sua escolha.
O fogão de piso é o modelo tradicional, em que o forno fica acoplado à área de cocção. É a opção mais popular no Brasil e costuma ser a mais vantajosa em termos de preço.
Características Principais:
Esse modelo é ideal para quem prioriza economia, praticidade na limpeza e não quer gastar com marcenaria planejada. Na Black Friday, busque descontos em modelos de vidro temperado ou inox, com forno de alta capacidade.
Essa opção é indicada para quem busca uma cozinha moderna, planejada e com design sofisticado. O cooktop é instalado em uma bancada (ilhas ou balcões), enquanto o forno pode ser embutido em um armário ou móvel, comumente abaixo do cooktop.
Características Principais:
Vale ressaltar que o cooktop pode ser a gás, elétrico ou por indução. No caso do cooktop por indução, é necessário usar utensílios específicos.
Na Black Friday, busque modelos multifuncionais, com convecção (que distribui o calor de forma mais uniforme) e timer programável. No entanto, antes de procurar e decidir o conjunto para sua cozinha, lembre-se de medir e anotar as dimensões exatas do espaço onde o cooktop e o forno serão instalados para garantir o encaixe perfeito.