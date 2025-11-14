Tecnologia

Black Friday 2025: como escolher entre fogão ou cooktop e forno de embutir

Embora ambos cumpram a mesma função, oferecem características e exigências de instalação bem diferentes; veja algumas dicas que podem facilitar sua escolha

Decisão deve equilibrar custo, estética e funcionalidade (Adrian Rosu/Eyeem/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08h36.

A Black Friday – ou "Black November", como se consolidou o mês de promoções aqui no Brasil – pode ser o momento ideal para investir em eletrodomésticos grandes, seja para atualizar a sala de estar ou a cozinha.

Se você já possui ou decidiu a geladeira Frost Free que irá comprar, a escolha entre um fogão de piso tradicional e um conjunto de cooktop e forno de embutir será uma das principais decisões na área de cozinha. Embora ambos cumpram a mesma função, oferecem características e exigências de instalação bem diferentes.

Para ajudar a tomar a decisão, que deve equilibrar custo, estética e funcionalidade, preparamos algumas dicas que podem facilitar sua escolha.

Fogão de piso

O fogão de piso é o modelo tradicional, em que o forno fica acoplado à área de cocção. É a opção mais popular no Brasil e costuma ser a mais vantajosa em termos de preço.

Características Principais:

  • Instalação simples: exige apenas uma conexão de gás (botijão ou encanado) e uma tomada elétrica (para a luz do forno e acendimento automático). É fácil de mover e instalar;
  • Custo inicial baixo: o preço de um fogão de piso é significativamente inferior ao custo total de um conjunto de cooktop e forno de embutir, especialmente quando se consideram os gastos com instalação e marcenaria;
  • Mobilidade e limpeza: por não ser fixo, pode ser movido para facilitar a limpeza da área sob ele, tornando a higiene da cozinha mais prática;
  • Design: geralmente oferece um visual mais básico e pode não se integrar totalmente ao projeto de uma cozinha planejada.

Esse modelo é ideal para quem prioriza economia, praticidade na limpeza e não quer gastar com marcenaria planejada. Na Black Friday, busque descontos em modelos de vidro temperado ou inox, com forno de alta capacidade.

Cooktop e forno de embutir

Essa opção é indicada para quem busca uma cozinha moderna, planejada e com design sofisticado. O cooktop é instalado em uma bancada (ilhas ou balcões), enquanto o forno pode ser embutido em um armário ou móvel, comumente abaixo do cooktop.

Características Principais:

  • Estética e design: oferece um visual clean e minimalista, integrando-se perfeitamente à marcenaria. O forno pode ser instalado em uma altura mais confortável, evitando a necessidade de se curvar.
  • Flexibilidade: permite combinar diferentes tecnologias (ex: cooktop por indução e forno elétrico) e escolher o tamanho da bancada e a capacidade do forno separadamente;
  • Custo inicial alto: além do preço dos dois eletrodomésticos, o custo da instalação é maior, envolvendo o corte e o acabamento da bancada (mármore, granito, etc.) e a execução da marcenaria para o nicho do forno;
  • Instalação elétrica: fornos elétricos, especialmente os de embutir, exigem uma instalação elétrica dedicada e potente, o que pode requerer adequação na rede da casa.

Vale ressaltar que o cooktop pode ser a gás, elétrico ou por indução. No caso do cooktop por indução, é necessário usar utensílios específicos.

Na Black Friday, busque modelos multifuncionais, com convecção (que distribui o calor de forma mais uniforme) e timer programável. No entanto, antes de procurar e decidir o conjunto para sua cozinha, lembre-se de medir e anotar as dimensões exatas do espaço onde o cooktop e o forno serão instalados para garantir o encaixe perfeito.

