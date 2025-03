Bilionário da OpenAI reclama de memes e falta de respeito: 'Todo mundo me odeia por tudo'

Mesmo sendo um dos nomes mais influentes da tecnologia atual, Sam Altman parece não estar satisfeito.

O fundador e CEO da OpenAI, empresa responsável por ferramentas como o ChatGPT, publicou recentemente um desabafo sobre a forma como é tratado na internet. Apesar de estar no comando de uma empresa avaliada em bilhões e viver cercado de luxos, Altman afirma que se sente mais criticado do que aplaudido.

A declaração veio após o anúncio de uma nova versão do ChatGPT, que agora permite criar imagens diretamente por comando de texto. A novidade foi recebida com entusiasmo pelos usuários — que, entre outras aplicações, passaram a gerar retratos estilizados de Altman como personagem de animação japonesa, no estilo Studio Ghibli. O executivo, com tom misto de ironia e frustração, relatou que acordou com a caixa de mensagens lotada de montagens do tipo.

"São anos tentando desenvolver uma inteligência artificial que possa mudar o mundo, e o que recebo em troca é virar figurinha em meme", escreveu ele no X, antigo Twitter.

>be me

>grind for a decade trying to help make superintelligence to cure cancer or whatever

>mostly no one cares for first 7.5 years, then for 2.5 years everyone hates you for everything

>wake up one day to hundreds of messages: "look i made you into a twink ghibli style haha"

— Sam Altman (@sama) March 26, 2025