Big techs viram peça essencial em vacinação contra a covid-19 nos EUA

O governo dos Estados Unidos está recorrendo às gigantes da tecnologia para auxiliar em seu plano nacional de vacinação contra a covid-19. De acordo com o Politico, pessoas próximas do presidente Joe Biden estão em conversas com executivos da Amazon e Google, além de outras empresas de tecnologia, para orientações acerca de processos logísticos e técnicos que envolvem a campanha de imunização.

Ao que um representante da Casa Branca afirmou ao site, a Amazon foi procurada para guiar o governo dos EUA sobre as formas de transportar centenas de milhões de vacinas e de outros equipamentos médicos por todo o território americano. De acordo com o porta-voz, as empresas com "expertise técnica e logística" poderiam ser chamadas para ajudar "os americanos a serem vacinados de forma mais eficiente e justa".

Além da Amazon que, vale lembrar, já contratou funcionários de uma startup que realiza testes para diagnosticar covid-19 como forma de tentar prevenir o contágio do coronavírus entre os funcionários da varejista. Google, que está oferecendo anúncios grátis para auxiliar a campanha, e Airbnb, que auxilia na locação de imóveis para curtos períodos, também foram consultados.

Esta é uma boa notícia para o Vale do Silício. A aproximação entre o governo americano e as empresas de tecnologia do país marcam uma virada na relação antagônica entre as duas partes, conforme lembra o Engadget. Biden é um opositor às práticas fiscais da Amazon e apoia mudanças em leis que regulamentação os serviços de internet nos Estados Unidos, tornando as punições mais rigorosas.

A varejista fundada por Jeff Bezos – que deixou o comando da empresa – é uma das big techs mais envolvidas no combate à covid-19. Em janeiro, o NPR informou que a companhia foi capaz de administrar mais de 2.000 doses em único dia para seus funcionários em uma clínica montada em Seattle. A quantidade impressionou autoridades locais e foi considerada um case de sucesso.