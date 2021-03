Biden irá indicar advogada anti-truste como comissária da FTC

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira, 22, a intenção de indicar a professora e advogada Lina Khan, especializada em legislação anti-truste, para um cargo de comissária da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês).

A escolha é mais um sinal de que a gestão de Biden fará frente às gigantes de tecnologia, especialmente Google, Facebook, Amazon e Apple — que têm estado diante da lupa dos reguladores nos últimos anos. Khan tem uma forte atuação em direito nas áreas anti-monopólio e anti-truste e é professora de direito na Universidade Columbia.

So very honored and humbled by this nomination, and excited to get to work if I’m fortunate enough to be confirmed!https://t.co/1Bzm0Wkqy3 — Lina Khan (@linamkhan) March 22, 2021

No início do mês, outro famoso advogado também especializado em concentração de mercado, Tim Wu, foi anunciado como conselheiro especial de Biden sobre tecnologia.

As escolhas apontam que Biden pode estar se posicionando para agir contra as empresas, que estão entre as mais valiosas do mundo.

A posição acontece em um momento de tensão em que Facebook e Google enfrentam investigações anti-truste no país. Recentemente, o Facebook pediu o arquivamento dos processos contra a empresa. A companhia foi processada pela FTC e outros 46 estados americanos, no final do ano passado, por ter incorrido em práticas de antitruste quando adquiriu o WhatsApp e o Instagram.

Também no ano passado, o Departamento de Justiça americano iniciou uma investigação contra o Google, por firmar um acordo de exclusividade para que o mecanismo de buscas seja adotado por padrão em aparelhos da Apple.

A parceria é antiga e importante para ambas as empresas: estima-se que o Google pague de 8 bilhões a 12 bilhões de dólares ao ano para a Apple apenas para que as buscas feitas no iPhone e no navegador Safari sejam processadas no serviço.