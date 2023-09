Bentley? Não, trem! Vídeo de funcionário da CPTM estoura bolha e viraliza fora do Brasil

Um vídeo gravado na CPTM de São Paulo tomou proporções jamais imaginadas. A equipe de marketing da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos publicou um conteúdo no TikTok da marca, que tem um dos operadores dos trens, Daniel Viana Nunes, como estrela e mais de 4 milhões de visualizações só no app.

A gravação conta com cortes de uma mulher mostrando detalhes do carro de luxo Bentley. A modelo russa Alla Bruletova passa as mãos em partes do automóvel e fala, numa voz bem suave, “bentley”. Daniel aparece entre as cenas fazendo o mesmo, mas com o diferencial de estar mostrando os detalhes de um trem da CPTM – e, claro, sem deixar de lado a voz baixinha falando “trem”.

O vídeo furou a bolha do Brasil e viralizou entre os gringos. “Normalmente produzimos um conteúdo bem local, já que a CPTM atua no estado de São Paulo. Li mensagens em inglês que falavam que essa é ‘a melhor propaganda de transporte público’ já vista”, conta Rodrigo Cayque Silva Rodrigues, o profissional de marketing que idealizou o vídeo.

“Para a imagem da CPTM, isso é muito importante. Conseguimos divulgar nossas informações atrelando elas a algo mais divertido”, disse Daniel, que já participou de alguns vídeos para a empresa, mas nenhum com uma proporção tão gigantesca.

Sucesso viral

No momento de publicação desta matéria, o vídeo conta com quase 5 milhões de visualizações no TikTok. Somente nas últimas 24 horas, foram cerca de um milhão e 500 mil visualizações. Nos comentários, brasileiros brincam sobre a “rivalidade” entre o Bentley e o trem da CPTM: “O carro não me avisa que tem vão entre o trem e a plataforma”, ironizou um dos usuários.