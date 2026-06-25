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BDX anuncia primeira bolsa de dados do Brasil para empresas negociarem informações como ativo

Plataforma quer permitir ofertas iniciais de dados, em modelo inspirado na Shanghai Data Exchange, que lista mais de 4.000 produtos desde 2021.

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 25 de junho de 2026 às 15h16.

Listar ações em bolsa para levantar dinheiro é rotina no mercado financeiro há séculos. A BDX quer fazer algo parecido com um ativo que quase nenhuma empresa sabe precificar: os próprios dados. A companhia anunciou a criação da primeira bolsa de dados do Brasil — um ambiente onde organizações poderão colocar à venda, com preço e regras definidos, as informações que hoje ficam paradas dentro de seus sistemas.

A proposta é transformar bases internas de dados, de consumo de energia a movimentação logística, em produtos que outras empresas possam licenciar e usar, criando um mercado formal para algo que antes não tinha valor de prateleira.

A operação é voltada ao mercado B2B, de empresa para empresa, e não ao comércio de informações de consumidores finais. O modelo prevê que companhias de setores como energia, varejo, serviços financeiros, agronegócio e logística criem produtos de dados para uso por outras organizações.

A BDX é capitaneada por Bruno Aracaty, fundador da Brazil Data Exchange e um dos nomes ligados à DrumWave, startup criada em 2015 em Palo Alto, na Califórnia, que há quase uma década defende a ideia de transformar dados em um ativo financeiro negociável.

A BDX afirma que empresas participantes poderão realizar uma IDO, sigla para Initial Data Offer, ou oferta inicial de dados.

O termo faz referência ao IPO, sigla de Initial Public Offer, ou oferta pública inicial, processo em que uma empresa passa a listar ações em bolsa.

Na prática, a proposta é permitir que uma companhia liste produtos de dados, defina preços e licencie o acesso a esses ativos em um ambiente estruturado.

Como a bolsa quer transformar dados em ativo

A bolsa funcionará como um mercado de balcão organizado, modelo em que as transações ocorrem em ambiente estruturado, mas fora de uma bolsa tradicional de ações. A plataforma deve reunir oferta e demanda, estabelecer padrões contratuais e criar mecanismos de validação de valor, propriedade e segurança.

Hoje, segundo a BDX, muitos dados corporativos no Brasil permanecem presos em silos internos, sem um mecanismo formal para negociação. Esse cenário, afirma a empresa, dificulta que companhias atribuam valor econômico às suas bases e limita o acesso de outras organizações a informações de qualidade para pesquisa, planejamento e desenvolvimento de produtos.

O movimento também se relaciona ao avanço da inteligência artificial. Modelos de IA dependem de grandes volumes de dados de qualidade para treinamento e operação, e empresas detentoras de bases proprietárias passaram a ser vistas como fornecedoras potenciais de um insumo estratégico. A BDX aposta que dados corporativos licenciados de forma auditável podem virar uma nova fonte de receita para empresas brasileiras.

A tese de tratar dados como ativo não é nova para o grupo. A DrumWave liderou no país o chamado Ecossistema Brasileiro de Monetização de Dados, projeto que chegou a reunir empresas como Visa, Banco Votorantim e Tecban (a operadora da rede Banco24Horas) e que roda em infraestrutura da IBM.

O grupo também se aproximou do debate legislativo: a startup está associada ao Projeto de Lei Complementar 234/2023, de autoria do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), que propõe criar no Brasil um regime de "propriedade de dados" e monetização.

Para os defensores do modelo, o Brasil teria vocação natural para liderar essa agenda por já ter um sistema financeiro intensivo em tecnologia, com Pix e Open Finance como vitrines. O argumento é que, se o dado passa a ser ativo, o referencial deixa de ser a indústria de tecnologia ou de publicidade e passa a ser o próprio sistema financeiro.

Ainda assim, o tema enfrenta zonas cinzentas. O arcabouço brasileiro hoje é organizado em torno da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e da atuação da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), desenhadas para proteger o titular do dado, e não para estruturar um mercado de compra e venda.

A própria iniciativa anterior da DrumWave de "monetização" de dados já foi alvo de críticas de pesquisadores e entidades de direitos digitais, que apontam riscos de financeirização da informação pessoal.

No caso da BDX, a delimitação ao escopo B2B, sem dados de consumidores finais, tende a ser apresentada pela empresa como uma forma de contornar parte dessas objeções.

A referência chinesa: como funciona a Shanghai Data Exchange

A inspiração declarada é a Shanghai Data Exchange (SDE), bolsa de dados criada em Xangai, na China, e que entrou em operação em 25 de novembro de 2021. A plataforma estreou com cerca de 20 produtos de dados distribuídos por oito setores, entre eles finanças, transportes e telecomunicações, e hoje é citada pela BDX como referência por já ter ultrapassado a casa dos milhares de produtos listados.

A bolsa chinesa nasceu para resolver exatamente os gargalos que a BDX agora quer endereçar no Brasil: identificação de propriedade do dado, precificação, construção de confiança entre as partes e supervisão das transações.

Uma das primeiras operações registradas envolveu dados de consumo de energia da distribuidora estatal State Grid, usados pelo braço local do ICBC, o maior banco da China, para aprimorar produtos financeiros. O primeiro lote reuniu cerca de 100 empresas habilitadas como "comerciantes de dados", incluindo a consultoria PwC.

O modelo chinês está ancorado em uma decisão de política econômica: em 2020, o Partido Comunista incluiu oficialmente os "dados" na lista de fatores de produção, ao lado de terra, trabalho, capital e tecnologia.

Desde então, o país multiplicou suas bolsas, além de Xangai, há exchanges em Pequim, Shenzhen, Guiyang, Cantão e Chongqing, com forte presença de produtos voltados a treinamento de IA. A meta de Xangai é chegar a cerca de 5.000 produtos listados e transformar a cidade em um polo de uma indústria de dados estimada na casa das dezenas de bilhões de dólares.

A diferença de contexto, porém, é relevante: o mercado chinês é fortemente coordenado pelo Estado, com participantes majoritariamente estatais ou ligados ao governo, enquanto a proposta brasileira parte da iniciativa privada e de empresas independentes. Replicar o volume chinês depende menos da tecnologia e mais de criar confiança regulatória e contábil para que empresas aceitem listar suas bases.

O projeto ainda levanta questões que tendem a acompanhar a consolidação desse tipo de mercado, como critérios de propriedade, conformidade com normas de proteção de dados, contratos de licenciamento e possibilidade de reconhecimento contábil desses ativos. A BDX afirma que foi desenhada para endereçar essas lacunas por meio de um ambiente neutro, com padrões transacionais e validação de valoração.

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