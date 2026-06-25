BDX anuncia primeira bolsa de dados do Brasil para empresas negociarem informações como ativo

Listar ações em bolsa para levantar dinheiro é rotina no mercado financeiro há séculos. A BDX quer fazer algo parecido com um ativo que quase nenhuma empresa sabe precificar: os próprios dados. A companhia anunciou a criação da primeira bolsa de dados do Brasil — um ambiente onde organizações poderão colocar à venda, com preço e regras definidos, as informações que hoje ficam paradas dentro de seus sistemas.

A proposta é transformar bases internas de dados, de consumo de energia a movimentação logística, em produtos que outras empresas possam licenciar e usar, criando um mercado formal para algo que antes não tinha valor de prateleira.

A operação é voltada ao mercado B2B, de empresa para empresa, e não ao comércio de informações de consumidores finais. O modelo prevê que companhias de setores como energia, varejo, serviços financeiros, agronegócio e logística criem produtos de dados para uso por outras organizações.

A BDX é capitaneada por Bruno Aracaty, fundador da Brazil Data Exchange e um dos nomes ligados à DrumWave, startup criada em 2015 em Palo Alto, na Califórnia, que há quase uma década defende a ideia de transformar dados em um ativo financeiro negociável.

A BDX afirma que empresas participantes poderão realizar uma IDO, sigla para Initial Data Offer, ou oferta inicial de dados.

O termo faz referência ao IPO, sigla de Initial Public Offer, ou oferta pública inicial, processo em que uma empresa passa a listar ações em bolsa.

Na prática, a proposta é permitir que uma companhia liste produtos de dados, defina preços e licencie o acesso a esses ativos em um ambiente estruturado.

Como a bolsa quer transformar dados em ativo

A bolsa funcionará como um mercado de balcão organizado, modelo em que as transações ocorrem em ambiente estruturado, mas fora de uma bolsa tradicional de ações. A plataforma deve reunir oferta e demanda, estabelecer padrões contratuais e criar mecanismos de validação de valor, propriedade e segurança.

Hoje, segundo a BDX, muitos dados corporativos no Brasil permanecem presos em silos internos, sem um mecanismo formal para negociação. Esse cenário, afirma a empresa, dificulta que companhias atribuam valor econômico às suas bases e limita o acesso de outras organizações a informações de qualidade para pesquisa, planejamento e desenvolvimento de produtos.

O movimento também se relaciona ao avanço da inteligência artificial. Modelos de IA dependem de grandes volumes de dados de qualidade para treinamento e operação, e empresas detentoras de bases proprietárias passaram a ser vistas como fornecedoras potenciais de um insumo estratégico. A BDX aposta que dados corporativos licenciados de forma auditável podem virar uma nova fonte de receita para empresas brasileiras.

A tese de tratar dados como ativo não é nova para o grupo. A DrumWave liderou no país o chamado Ecossistema Brasileiro de Monetização de Dados, projeto que chegou a reunir empresas como Visa, Banco Votorantim e Tecban (a operadora da rede Banco24Horas) e que roda em infraestrutura da IBM.

O grupo também se aproximou do debate legislativo: a startup está associada ao Projeto de Lei Complementar 234/2023, de autoria do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), que propõe criar no Brasil um regime de "propriedade de dados" e monetização.

Para os defensores do modelo, o Brasil teria vocação natural para liderar essa agenda por já ter um sistema financeiro intensivo em tecnologia, com Pix e Open Finance como vitrines. O argumento é que, se o dado passa a ser ativo, o referencial deixa de ser a indústria de tecnologia ou de publicidade e passa a ser o próprio sistema financeiro.

Ainda assim, o tema enfrenta zonas cinzentas. O arcabouço brasileiro hoje é organizado em torno da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e da atuação da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), desenhadas para proteger o titular do dado, e não para estruturar um mercado de compra e venda.

A própria iniciativa anterior da DrumWave de "monetização" de dados já foi alvo de críticas de pesquisadores e entidades de direitos digitais, que apontam riscos de financeirização da informação pessoal.

No caso da BDX, a delimitação ao escopo B2B, sem dados de consumidores finais, tende a ser apresentada pela empresa como uma forma de contornar parte dessas objeções.

A referência chinesa: como funciona a Shanghai Data Exchange

A inspiração declarada é a Shanghai Data Exchange (SDE), bolsa de dados criada em Xangai, na China, e que entrou em operação em 25 de novembro de 2021. A plataforma estreou com cerca de 20 produtos de dados distribuídos por oito setores, entre eles finanças, transportes e telecomunicações, e hoje é citada pela BDX como referência por já ter ultrapassado a casa dos milhares de produtos listados.

A bolsa chinesa nasceu para resolver exatamente os gargalos que a BDX agora quer endereçar no Brasil: identificação de propriedade do dado, precificação, construção de confiança entre as partes e supervisão das transações.

Uma das primeiras operações registradas envolveu dados de consumo de energia da distribuidora estatal State Grid, usados pelo braço local do ICBC, o maior banco da China, para aprimorar produtos financeiros. O primeiro lote reuniu cerca de 100 empresas habilitadas como "comerciantes de dados", incluindo a consultoria PwC.

O modelo chinês está ancorado em uma decisão de política econômica: em 2020, o Partido Comunista incluiu oficialmente os "dados" na lista de fatores de produção, ao lado de terra, trabalho, capital e tecnologia.

Desde então, o país multiplicou suas bolsas, além de Xangai, há exchanges em Pequim, Shenzhen, Guiyang, Cantão e Chongqing, com forte presença de produtos voltados a treinamento de IA. A meta de Xangai é chegar a cerca de 5.000 produtos listados e transformar a cidade em um polo de uma indústria de dados estimada na casa das dezenas de bilhões de dólares.

A diferença de contexto, porém, é relevante: o mercado chinês é fortemente coordenado pelo Estado, com participantes majoritariamente estatais ou ligados ao governo, enquanto a proposta brasileira parte da iniciativa privada e de empresas independentes. Replicar o volume chinês depende menos da tecnologia e mais de criar confiança regulatória e contábil para que empresas aceitem listar suas bases.

O projeto ainda levanta questões que tendem a acompanhar a consolidação desse tipo de mercado, como critérios de propriedade, conformidade com normas de proteção de dados, contratos de licenciamento e possibilidade de reconhecimento contábil desses ativos. A BDX afirma que foi desenhada para endereçar essas lacunas por meio de um ambiente neutro, com padrões transacionais e validação de valoração.