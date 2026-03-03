AWS fora do ar? Sistema de nuvem da Amazon passa por instabilidade

O sistema de nuvem da Amazon (Amazon Web Services) enfrenta instabilidade na manhã desta terça-feira, 3.

Segundo o Downdetector, houve aumento nas notificações de falhas relacionadas à AWS. Em comunicado, a empresa informou que o problema afeta a região do Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos), identificada como ME-CENTRAL-1.

De acordo com a companhia, serviços centrais como o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB ainda registram taxas de erro elevadas. O S3 já apresenta melhora nas operações de gravação e listagem de arquivos, mas a leitura de dados antigos segue instável. O DynamoDB também permanece com falhas, sem recuperação total até o momento.

Serviços que dependem dessas bases, como AWS Lambda, Amazon RDS e Amazon CloudWatch, continuam operando com desempenho reduzido. Já a criação de novas instâncias no Amazon EC2 segue limitada na região afetada.

A AWS afirmou que trabalha na recuperação da infraestrutura e recomendou que clientes redirecionem aplicações para outras regiões da empresa, como Estados Unidos, Europa ou Ásia-Pacífico, enquanto a normalização não é concluída.

A Cloudflare, que fornece infraestrutura para aproximadamente 20% do tráfego global da internet, também apresenta instabilidades em algumas regiões do Brasil, segundo o status da própria empresa.