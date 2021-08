Autoridades da UE vão investigar aquisição de empresa pelo Facebook

Autoridades de defesa da competição na União Europeia abriram nesta segunda-feira uma investigação detalhada sobre a aquisição da startup norte-americana de atendimento a clientes Kustomer pelo Facebook, por causa de preocupações de que o negócio pode prejudicar a concorrência.

A Comissão Europeia afirmou que tem preocupações sobre a aquisição uma vez que pode reduzir competição no mercado de software de gestão de relacionamento com clientes.

O órgão executivo da UE também manifestou risco de que o negócio possa fortalecer a posição do Facebook em propaganda online ao aumentar o volume de dados disponíveis para serem usados pela rede em publicidade dirigida.

O Facebook anunciou a transação com a Kustomer em novembro do ano passado, citando objetivo de ampliar os recursos do WhatsApp.

A Comissão Europeia afirmou que deu prazo até 22 de dezembro para tomar uma decisão.