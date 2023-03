Acelerando o ritmo do negócio, Spotify ganha atualização que lembra o TikTok

''Um feed completamente reimaginado''. Foi como definiu Daniel Ek, CEO do Spotify, a nova cara do aplicativo que será vista pelos usuários a partir desta quarta-feira, 8. O anúncio ocorreu no evento 'Stream On', o equivalente da empresa às famosas palestras WWDC da Apple, que servem de vitrine para novos recursos de produtos e visão de negócios.

E nessa reimaginação do Spotify para o seu serviço, o destaque é a página inicial, que trocou os blocos em formato de galerias para a recomendação de músicas e podcasts, por um feed vertical que apresenta prévias dos áudios ao estilo TikTok.

É uma evolução de um teste percebido pela primeira vez em novembro de 2021 , que foi anunciado oficialmente e expandido para mais usuários em abril de 2022. Na versão beta, era possível ver trechos de clipes em looping no lugar da arte estática tradicional dos cartões das músicas.

Mas ainda que, à primeira vista, a comparação seja com o TikTok, o passo do Spotify nessa atualização vai um pouco além. No app da ByteDance, o objetivo é ver mais e mais vídeos. No Spotify, o design foi construído para a descoberta de novas produções e fidelização do ouvinte, se afastando de ser um feed de consumo.

E o sucesso da nova função, segundo a empresa, poderá ser medido pela rapidez e fluidez com qual o usuário navega e aceita um novo conteúdo, e não por quanto tempo passa no app procurando por algo.

Outros anúncios do Spotify

Outros destaques do evento incluem o Smart Shuffle, que sugere novas músicas ao criar uma lista de reprodução que pode ser gerenciada com um botão; e o Autoplay for Podcasts, que iniciará automaticamente a reprodução de um novo episódio de podcast que corresponda ao gosto do usuário. Aqui o Spotify mira que suas produções funcionem como um rádio nos fones e caixas de som do usuário.

Há também a função DJ, anunciado anteriormente, que funciona como um guia personalizado alimentado por IA com uma voz de DJ sintética, que reproduz um fluxo de música com base em seus gostos musicais e histórico.

A versão beta do DJ, lançada em 22 de fevereiro, está atualmente disponível para assinantes do Spotify Premium nos Estados Unidos e Canadá.