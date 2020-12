O console de videogame da Nintendo, o Nintendo Switch, liberou uma nova atualização nesta segunda-feira (30). Agora, a interface do sistema e a eShop, a loja virtual da fabricante japonesa, estão disponíveis no idioma português brasileiro para todos os usuários.

Com a atualização 11.0.0, os jogadores receberam outras novidades, como a transferência de arquivos para o computador via USB ou wi-fi. Outra novo recurso o a possibilidade de usar um código QR para enviar capturas de tela direto para celular.

With the new system update on #NintendoSwitch, you are now able to wirelessly transfer photos and videos from your Nintendo Switch to a smartphone for easier sharing!https://t.co/FHsNV9djsE pic.twitter.com/unXPYkNej1

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 1, 2020