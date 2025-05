AT&T compra operação de fibra residencial da Lumen por US$ 5,75 bilhões

Na quarta-feira, 21, a AT&T anunciou a compra da operação de fibra óptica para consumidores da Lumen Technologies por US$ 5,75 bilhões em dinheiro. Ainda falta aprovação regulatória, mas a conclusão do negócio está prevista para o primeiro semestre de 2026. Os ativos adquiridos serão alocados em uma nova subsidiária da AT&T, a “NetworkCo”, a qual deverá abrir capital parcial, com a venda de uma fatia minoritária.

O negócio possibilita que a Lumen concentre investimentos no segmento empresarial, focando em tecnologia de baixa latência, essencial para aplicações de inteligência artificial e ambientes multicloud.

À venda desde o final do ano passado, a conclusão do negócio vai permitir que a Lumen acelere a redução da dívida de US$ 4,8 bilhões e melhore o fluxo de caixa. O CFO da empresa, Chris Stansbury, disse à Reuters que estima em US$ 300 milhões a economia anual em despesas financeiras. Assim que anúncio foi feito, as ações da empresa subiram 13%.

Expansão da AT&T no mercado

Com a aquisição, a empresa assegura maior presença no mercado de internet residencial com alta velocidade nos Estados Unidos, incorporando aproximadamente 1 milhão de assinantes e expandindo sua rede em cidades como Denver, Las Vegas, Orlando, Phoenix e Seattle.

Além disso, o acordo inclui mais de 4 milhões de locais com serviço de fibra disponível. Ele faz parte do plano da AT&T para chegar, em 2030, a 60 milhões, praticamente dobrando o tamanho atual.