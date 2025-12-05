As modalidades fitness que mais cresceram em 2025, segundo a Garmin

Apesar da impressão de que cada vez mais pessoas estão correndo, o Garmin Connect Data Report de 2025 revela que a corrida não está entre as tendências fitness mais fortes do ano. O destaque vai para o crescimento das modalidades de esportes com raquete, que lideraram o aumento de participação, seguidas de perto por pilates, HIIT (sigla em inglês para treinamento intervalado de alta intensidade) e treinamento de força.

Em 2025, os esportes com raquete, como pickleball, padel e badminton, tiveram aumento de 67% em relação ao ano anterior, destacando-se como a modalidade de maior crescimento. A participação foi particularmente impulsionada por mulheres e jovens de 18 a 29 anos, com o Vietnã liderando o aumento na prática desses esportes.

Em seguida, o pilates cresceu 46%, enquanto o HIIT aumentou 45%, consolidando-se como uma das preferências dos usuários de smartwatches Garmin. O treinamento de força também manteve seu crescimento constante, com aumentos de mais de 20% ao ano nos últimos quatro anos.

Neste ano, o aumento foi de 29%, puxado pelas mulheres, que praticaram 6% mais do que os homens, indicando um movimento maior de fortalecimento muscular e levantamento de pesos pesados.

Além disso, outras atividades como corrida indoor, mergulho e trilhas também mostraram crescimento. A corrida ao ar livre teve um aumento modesto de 6%, mas que contribuiu para a tendência contínua de expansão da modalidade.

Tendências geracionais

As gerações mais jovens, especialmente a faixa etária de 18 a 29 anos, foram responsáveis pelo aumento nas corridas ao ar livre, enquanto os millenials (30 a 39 anos) se destacaram no treinamento de força e atividades em esteira. O grupo de 40 a 49 anos foi o mais ativo nas corridas de trilha, enquanto os usuários de 50 a 59 anos dominaram atividades como natação e ciclismo indoor.

Em geral, os usuários da Garmin aumentaram sua contagem de passos diários em 1,2%, alcançando uma média de 8.000 passos ou mais por dia em 2025, com um terço superando os 10.000 passos diários. Entre os países, Hong Kong se destacou com 10.663 passos diários em média, seguido por Coreia do Sul e Espanha.

Em termos de duração, as atividades dos usuários Garmin mantiveram uma média de 55 minutos por sessão. O maior tempo foi registrado nas atividades de ciclismo, com quase metade dos usuários praticando por mais de uma hora, enquanto as caminhadas foram mais curtas, com a maioria variando entre 15 e 30 minutos.