As megatendências da inovação na indústria 4.0

A quarta revolução industrial já é uma realidade e será fundamental aderir a ela. As novas tecnologias vão aumentar a produtividade e colocar a inovação no centro de todas as etapas do processo produtivo. A inovação vai fazer parte da estratégia de desenvolvimento e crescimento econômico.

“Essa nova fase resulta da incorporação de um grande conjunto de tecnologias digitais, que se combinam para criar novas oportunidades”, diz João Emílio Gonçalves, gerente executivo de política industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). “Muitos empresários ainda não sabem, mas podem adotar essas novas tecnologias de forma gradativa, em etapas.”

O termo indústria 4.0 surgiu na Alemanha. “O governo alemão queria tratar de um salto de mudanças tecnológicas, de inovações que permitem

alcançar um grau disruptivo de digitalização da produção industrial”,explica David Kupfer, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador executivo adjunto do projeto Indústria 2027, iniciativa da CNI em parceria com institutos de economia da UFRJ e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O projeto vai explorar as oportunidades e os desafios que a indústria brasileira enfrentará nos próximos dez anos.

A quarta revolução industrial provoca uma mudança de perfil do trabalhador. Nesse novo contexto, a integração de diversas formas de conhecimento

exige profissionais multidisciplinares. Por isso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) lançará este ano cinco cursos voltados à era da

chamada “manufatura avançada”, que terão foco, por exemplo, na exploração dos chamados big data, grande conjunto de dados armazenados, e internet das coisas, a conexão entre máquinas.

Os estudantes vão conhecer ferramentas e megatendências de inovação, bem como compreender a importância desses conceitos no mundo dos negócios.

Confira abaixo as nove megatências da inovação:

