ARM: O gigante silencioso dos semicondutores quer voltar à bolsa

Em fevereiro de 2023, a empresa britânica de tecnologia ARM alcançou um marco notável. Com sede na universitária cidade de Cambridge, a ARM viu seus designs de semicondutores serem incorporados em impressionantes 250 bilhões de chips de computador. A cada segundo, outros mil chips seguem o mesmo caminho, alimentando quase tudo em uma economia cada vez mais digital - de smartphones a automóveis e data centers.

Embora pouco conhecida em seu mercado doméstico, a ARM é uma das poucas empresas de tecnologia britânicas que fazem diferença em um setor dominado por gigantes americanos e asiáticos. Em 2016, o SoftBank Group, liderado pelo empreendedor japonês Masayoshi Son, adquiriu a ARM por cerca de US$ 32 bilhões um ganho de 43% em relação ao preço das ações antes da oferta.

Pouco tempo depois, Son tentou se livrar do negócio e convocou a Nvidia para fechar um negócio estimado em US$ 66 bilhões. Não deu certo. Mas Son manteve a posição de que os chips da empresa se tornariam onipresentes à medida que tudo se tornasse conectado digitalmente, surgindo em itens tão variados quanto tênis de corrida e eletrodomésticos.

Desde então, o SoftBank Group enfrentou a desaceleração do setor de tecnologia, e agora Son busca relançar a ARM como uma empresa pública para levantar novos fundos. A ARM deverá ser listada na bolsa de valores Nasdaq de Nova York este ano, mesmo com esforços do governo britânico para atraí-la de volta a Londres.

Fundada em 1990, a ARM teve um início humilde em um antigo celeiro de fazenda de perus em Swaffham, Bulbeck, um vilarejo a 13 quilômetros de Cambridge. Apesar de estar comparativamente carente de capital, a ARM conseguiu fazer seus processadores excepcionalmente eficientes.

O apoio inicial da Apple, então liderada pelo icônico Steve Jobs, catapultou a ARM para o estrelato. Ao colaborar com quase todos os principais fabricantes de chips, a ARM licenciou sua tecnologia globalmente, tornando-se a "Suíça dos semicondutores".

No entanto, em uma época em que os governos dos EUA, da UE e da China estão investindo bilhões de dólares em subsídios para suas indústrias de chips, essa receita política pode parecer insuficiente.