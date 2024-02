Aproveitando a polêmica, concorrentes da Stanley afirmam ter tecnologia que dispensa uso de chumbo

Após a revelação de que os copos de aço inoxidável com isolamento da marca Stanley contêm chumbo, uma onda de preocupação tomou conta das redes sociais, levantando questões sobre os riscos potenciais à saúde dos consumidores. A Stanley, em comunicado, reconheceu o uso de "uma solda padrão da indústria" que contém "algum chumbo" para selar o isolamento a vácuo de seus produtos, mas assegurou que o material é coberto por uma camada de aço, tornando-o inacessível sob condições normais de uso.

No entanto, a aparente segurança do produto não impediu a propagação de dúvidas, apesar de não existirem evidências de contaminação sem que haja uma avaria extrema do copo. Contudo, a polêmica abriu espaço para que concorrentes da Stanley, que não utilizam chumbo em seus processos de vedação, destacassem suas práticas.

A Hydro Flask, por exemplo, aproveitou o momento para reforçar que não emprega o metal contabinante em seu processo de vedação a vácuo, promovendo um método desenvolvido pela marca, mais complexo e custoso, mas livre de chumbo. A ideia é aproveitar o design mais ludico de seus produtos, e convencer pais e jovens mais preocupados com o uso de matérias pouco amigáveis ao meio ambiente.

Copo da Hydro Flask: sucesso da Stanley ameaçado por marcas mais jovens

Para não ficar atrás, Owala, que está prestes a tomar o trono de Stanley, atualizou sua página de perguntas frequentes com uma declaração que dizia que "utilizou um solda inovadora e sem chumbo em nossos produtos desde o início".

Apesar da pressão dos concorrentes, a Stanley não deve ficar parada enquanto as marcas mais jovens conquistam sua participação no mercado. "Nossas equipes de engenharia e cadeia de suprimentos estão progredindo em materiais inovadores e alternativos para uso no processo de vedação", disse um porta-voz da empresa ao site NBC, na semana passada. A disputa deve permecer quente por mais tempo.