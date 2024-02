Apple Vision Pro chega ao mundo real e vídeos viralizam na web

Num futuro próximo, será comum se deparar com alguém na rua olhando para cima e mexendo os dedos no ar. Ao invés de um celular na mão, ela estará com um óculos pesado amarrado ao seu rosto e, por baixo das lentes, um mundo de conteúdo em frente aos seus olhos.

O Apple Vision Pro, óculos inteligente da marca da maçã, foi lançado oficialmente na semana passada e as redes sociais já estão recheadas de vídeos de pessoas usando a tecnologia em ambientes públicos.

Trabalhar enquanto anda de metrô, ver a lista de pedidos ao lado do atendente enquanto fala com ele e seguir um mapa com a maior facilidade são algumas das situações que viralizaram recentemente no X, antigo Twitter.

Para a Apple, é o melhor cenário em quesito de marketing: sem precisar fazer nada, usuários do óculos já estão mostrando o potencial tecnológico do produto. Enquanto os lançamentos das concorrentes foram um fracasso, o Vision Pro parece estar ganhando destaque como o óculos de realidade aumentada que deu certo. Antes das vendas abrirem, já era estimado que ao menos 200 mil unidades do produto já haviam sido encomendadas.

Veja os vídeos do Apple Vision Pro no mundo real:

Using Apple Vision Pro in public would you do this? 😳 pic.twitter.com/vx9AKjwQvx — GregsGadgets (@GregoryMcFadden) February 6, 2024

Using map direction with Vision Pro is actually amazing 🤯 pic.twitter.com/oC1KEgVKVQ — GregsGadgets (@GregoryMcFadden) February 4, 2024

Working in the NYC subway on the go with Apple Vision Pro?! 🤯🤯 pic.twitter.com/iVWiYlxjxP — Alexxxx (@haig98) February 3, 2024

Aqui é o supra sumo, o cara ta de Vision Pro passeando o cachorro robô

Ele faz coco pendrive? pic.twitter.com/iW8alFWGiR — Rosana Hermann  (@rosana) February 5, 2024