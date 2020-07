Apple vai indenizar clientes por deixar iPhone mais lento

A Apple admitiu em 2018 que deixava propositalmente os iPhones com as baterias antigas mais lentos para evitar desligamentos inesperados — uma das maiores controvérsias já enfrentadas pela empresa. Agora, o usuário que teve o desempenho de seu celular reduzido pela companhia pode pedir sua parcela de indenização.

Para pedir o valor de 25 dólares (cerca de 134 reais na cotação atual), o indivíduo precisa ter sido dono dos seguintes modelos do iPhone: 6, 6 plus, 6S, SE com o iOS 10.2.1 até dezembro de 2017 e dos iPhones 7, 7 Plus com o iOS 11.2 até o dia 21 de dezembro de 2017. No entanto, o valor pode ser reduzido quando a empresa atingir a indenização total de 500 milhões de dólares do acordo feito no começo do ano sobre a lentidão dos celulares.

Para fazer o pedido de reembolso, é preciso saber o “número serial” do iPhone que o usuário teve. Se não souber, basta preencher um formulário com detalhes com seu ID Apple, seu nome, endereço, entre outros. Só é possível pedir a indenização se a pessoa mora nos Estados Unidos.

No Brasil, o Procon de São Paulo, órgão de defesa do consumidor, anunciou em março que iria notificar a empresa sobre a lentidão em celulares antigos e pediu um acordo similar ao americano. Ainda não se sabe se o mesmo acontecerá por aqui.