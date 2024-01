Apple supera Samsung e vira líder no mercado de smartphones

Em uma reviravolta no mercado global de smartphones, a Apple ultrapassou a Samsung em 2023, tornando-se a líder em envios de aparelhos.

Segundo dados do IDC’s Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, a Apple registrou 234,6 milhões de unidades enviadas, enquanto a Samsung contabilizou 226,6 milhões. Este marco representa uma mudança significativa no setor, que não via a Samsung fora da liderança há 13 anos.

Ainda de acordo com o IDC, outras empresas como Xiaomi, Oppo e Transsion também se destacaram, com 145,9 milhões, 103,1 milhões e 94,9 milhões de smartphones enviados, respectivamente.

Esta transformação no mercado é notável ao se comparar com o cenário de 2010, quando a Apple sequer figurava entre os cinco primeiros, e empresas como Nokia, LG Electronics, ZTE e Research in Motion (fabricante dos dispositivos BlackBerry) dominavam as vendas.

Esse sucesso é atribuído à crescente tendência de dispositivos premium, que já representam mais de 20% do mercado, impulsionados por ofertas agressivas de troca e planos de financiamento sem juros.

Huawei desponta

A competição intensa não se limita à disputa entre Apple e Samsung. Fabricantes Android como Huawei, OnePlus, Honor e Google também estão desafiando a liderança do mercado. Junto disso, uma "força crescente" da Huawei pode representar um desafio para o crescimento da Apple no mercado chinês.

Em 2023, a Huawei superou sanções dos EUA e incorporou um processador avançado de 7nm da fabricante de chips chinesa SMIC em seu smartphone Mate 60 Pro, compatível com velocidades 5G.

Apesar de uma queda geral de 3,2% nos envios de smartphones em 2023 em comparação a 2022, há indícios de recuperação do mercado.

O IDC reportou um crescimento de 8,5% ano a ano no quarto trimestre, e a Canalys registrou um aumento de 8% após sete trimestres consecutivos de declínio. Este cenário aponta para uma possível retomada do setor após um período de retração.