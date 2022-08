Apple será ‘criteriosa’ em gastos com desaceleração, diz CEO

A Apple será “criteriosa” com as decisões sobre gastos já que enfrenta uma desaceleração econômica, o CEO Tim cook disse em entrevista à Bloomberg Television após a divulgação de resultados.

“Acreditamos em investir durante as crises – sempre fizemos isso. Sempre descobrimos que isso nos fortaleceu”, disse Cook na quinta-feira. “Esse é o estado de espírito que estamos agora. Obviamente, estamos sendo criteriosos em nossas decisões sobre onde investir.”

Os resultados da Apple superaram ligeiramente as estimativas de Wall Street com vendas de iPhone acima do esperado. Mas algumas categorias, como Mac e wearables, não se saíram tão bem quanto o estimado.

Na entrevista, Cook disse que espera que a receita acelere no quarto trimestre, apesar de ver “alguma amenização em algumas áreas”. Ele disse acreditar que “ventos contrários macroeconômicos” afetaram a empresa no terceiro trimestre, inclusive em seus negócios de wearables e publicidade digital. Ele disse que as restrições de oferta atingiram o Mac e o iPad também durante o terceiro trimestre, mas a demanda pelo iPad permaneceu forte.

Na China, a empresa viu “melhoria significativa” em junho tanto para oferta quanto para demanda, disse Cook.

“No período que antecedeu 18 de junho, que é um importante feriado de compras na China, tivemos alguns resultados realmente fortes.”