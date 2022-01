Apple e Samsung: balanços das fabricantes serão divulgados hoje

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Nesta quinta-feira, 27, duas das maiores fabricantes do mercado de tecnologia vão divulgar seus balanços trimestrais referentes ao último trimestre de 2021 — e tudo indica que tanto a Samsung quanto a Apple vão trazer resultados acima do esperado, especialmente no caso da sul-coreana.

A Samsung já adiantou algumas expectativas referentes ao quatro trimestre que indicam que a companhia terá sua maior receita anual desde 2018. "Vendas recordes" provocadas pela alta demanda por chips podem aumentar os lucros operacionais em 52,5%, totalizando 11,5 bilhões de dólares, e a receita em 23,5%, chegando a aproximadamente 60 bilhões de dólares.

O melhor desempenho anual anterior ficou por volta de 57 bilhões de dólares em receita. Durante todo o ano de 2021, as vendas da Samsung ultrapassaram todos os recordes e atingiram cerca de 232 bilhões de dólares.

Além dos semicondutores, temas como trabalho remoto, demanda por infraestrutura em nuvem e os novos smartphones dobráveis da marca devem refletir nos resultados.

Já o relatório que será divulgado oficialmente pela empresa de Tim Cook nesta quinta-feira, 27, representa o período mais movimentado para a Apple: o das compras de fim de ano.

Os meses do último trimestre de 2021 foram marcados pelo lançamento do iPhone 13 e 13 Pro, além de novos modelos para o MacBook Pro, iPad Mini e mais. A escassez de semicondutores continua chamando atenção, mas pode não ser um problema tão grande para a empresa desta vez.

A expectativa dos analistas de Wall Street, de acordo com informações do site de notícias Apple Insider, é que a companhia reporte 118,3 bilhões de dólares em receita.

Somente para a App Store, a expectativa é que, mesmo com a legislação antitruste e outras batalhas legais, a loja de aplicativos apresente um crescimento de 31% ano a ano durante o período, chegando a 5,3 bilhões de dólares, de acordo com estimativas de analistas.

Vale ressaltar que, ainda no início de janeiro, a Apple atingiu brevemente o marco de 3 trilhões de dólares em valor de mercado, o que também deve refletir nos resultados.