Apple revela data e hora da pré-venda e lançamento do Vision Pro

A Apple confirmou o início das vendas de seu aguardado headset Vision Pro nos Estados Unidos a partir de 2 de fevereiro. Os interessados poderão realizar a pré-compra do dispositivo a partir de 19 de janeiro, às 16h do Brasil.

O headset, anunciado pelo gigante de tecnologia durante a Conferência Mundial de Desenvolvedores em junho do ano passado, chega ao mercado com o preço de US$ 3.499.

O Vision Pro se destaca por oferecer uma tela 4K para cada olho, permitindo a alternância entre realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) por meio de um dial lateral.

Equipado com dois chips, o M2 da Apple e o novo R1, o dispositivo processa dados de sensores embutidos, câmeras e microfones, dispensando o uso de controles externos através do suporte a rastreamento ocular, de cabeça e de mãos.

Além do hardware inovador, a Apple também revelou o preço das lentes de prescrição Zeiss, que podem ser adquiridas com o headset. As lentes de leitura custarão US$ 99 adicionais, enquanto as lentes de prescrição serão vendidas por US$ 149.

O modelo base do Vision Pro possui 256 GB de RAM e acompanha diversos acessórios, como bandas Solo Knit e Dual Loop, selos de luz, capa protetora, pano de polimento, bateria, cabo de carregamento USB-C e adaptador de energia.

O dispositivo roda o visionOS, novo sistema operacional da Apple, compatível com a maioria dos aplicativos para iPhone e iPad, sem exigir trabalho adicional dos desenvolvedores.

O headset visa oferecer uma experiência imersiva com aplicativos familiares, como FaceTime e Fotos, e possibilita a visualização de vídeos espaciais gravados com o iPhone 15 Pro. Segundo a empresa, serão disponibilizados mais de 150 títulos 3D através do aplicativo Apple TV.

A grande questão que permanece é se a experiência inovadora oferecida pelo Vision Pro, com um custo de US$ 3.499, será suficiente para convencer os consumidores a adquirirem o produto.