Apple quer mudar o design dos MacBooks – e vai sobrar para a Touch Bar

A Apple vai mudar a cara dos MacBooks. De acordo com o que foi apurado pelo analista de tecnologia Ming-chi Kuo, conhecido por antecipar novidades da companhia da maçã, a empresa está planejando realizar uma reformulação no design dos aparelhos. A expectativa é de que os novos computadores lançados no terceiro trimestre deste ano já contem com um novo visual.

Ao que Kuo relata, o modelo que passará por mudanças será o MacBook Pro. O computador deve contar bordas mais arredondadas, assim como o iPad Pro e o iPhone 12. Os novos aparelhos serão oferecidos com tela de 14 ou 16 polegadas e com o processador próprio da Apple, anunciado no ano passado, após o fim do acordo da empresa com a Intel.

A principal mudança deve ficar pelo abandono da Touch Bar. O recurso, revelado em outubro de 2016, foi uma das principais inovações da Apple nos últimos anos, mas não conquistou o público principalmente pelo fato de estar no lugar das teclas de F1 até F12. Segundo Kuo, a peça foi substituída por teclas físicas.

Há ainda algumas mudanças internas. Os novos MacBooks, mesmo os com display de 14 polegadas, devem contar com um sistema de tubo de calor semelhante ao já utilizado no modelo com a tela maior. A ideia é de que os aparelhos ganhem mais espaço térmico, o que pode acarretar num melhor desempenho.

Outra mudança que também deve aparecer nos novos MacBooks Pro é a presença de mais portas para conectores. Kuo diz que a Apple está interessada em permitir que os aparelhos contem com um conector de carregamento magnético MagSafe.