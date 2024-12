Apple promete investimento de US$ 1 bilhão para colocar fim à crise com Indonésia

A crise da Apple em um um país que pode vir a ser um grande centro de produção para a empresa de Cupertino dá sinais de que está com os dias contados.

Em uma reunião recente, o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, disse às autoridades para aceitarem a oferta de investimento de US$ 1 bilhão da Apple, segundo informou a Bloomberg. A oferta foi feita em um esforço para acabar com a proibição do país às vendas do iPhone 16.

Em outubro, o Ministério da Indústria da Indonésia impediu a Apple de vender seu modelo mais recente de smartphone, lançado em setembro, por não cumprir regulamentações nacionais.

O país do sudeste asiático exige que pelo menos 40% do material em smartphones e tablets vendidos em lojas nacionais venham de produtores indonésios — uma medida para proteger a indústria local e atrair investimentos estrangeiros.

Para aliviar a proibição, a Apple se ofereceu para expandir seus planos de investimento no setor tecnológico da Indonésia, um dos mais promissores do país, segundo o Business Insider.

A oferta incluía uma proposta para um dos fornecedores da Apple montar uma fábrica de AirTags na ilha de Batam com o objetivo de que um dia ela seja responsável por 20% da produção global do produto, de acordo com a Bloomberg.

A Apple havia proposto anteriormente um pagamento de US$ 10 milhões por uma fábrica em Bandung, localizada a sudeste de Jacarta, capital do país. O local fabricaria acessórios e componentes.

O mercado indonésio representa uma parcela insignificante das vendas totais da Apple globalmente, mas se tornou uma das principais alternativas da empresa na região, pois ela busca mover a fabricação para fora da China.

Em abril, o CEO Tim Cook visitou a Indonésia e disse que a Apple estava buscando a viabilidade de estabelecer instalações lá. A gigante da tecnologia já construiu quatro academias de desenvolvedores na Indonésia.

Com mais de 280 milhões de cidadãos, a Indonésia é a quarta nação mais populosa do mundo e é um mercado crescente para a Apple.