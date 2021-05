Apple prepara MacBook Pro e MacBook Air com chips mais rápidos

A Apple planeja colocar no mercado vários laptops e desktops Mac com processadores mais rápidos, novos designs e melhor conectividade a dispositivos externos, em meio ao projeto da empresa para substituir os chips da Intel.

A modernização abrange uma ampla gama de Macs, como o MacBook Pro, laptop de última geração da Apple; o MacBook Air, voltado para o mercado de massa; e seus desktops Mac Pro, iMac e Mac mini, segundo pessoas a par do assunto.

Os MacBooks Pro com novo design devem ser lançados no início do verão no Hemisfério Norte, disseram as pessoas, que pediram anonimato, seguido por um MacBook Air remodelado, um novo MacBook Pro de baixo custo e uma nova estação de trabalho Mac Pro. A empresa também trabalha em um desktop Mac mini de última geração e em um iMac maior. As máquinas terão processadores projetados pela empresa que irão superar em muito o desempenho e capacidades dos atuais chips M1, disseram as pessoas.

A Apple planeja lançar os MacBooks Pro com novo design com telas de 14 polegadas (J314) e de 16 polegadas (J316). Terão um chassi redesenhado, carregador magnético MagSafe e mais portas para conectar drives e aparelhos externos. A Apple também traz de volta a porta HDMI e o slot para cartão SD, que foram eliminados nas versões anteriores e geraram críticas de fotógrafos e outros profissionais.

As remessas de PCs aumentaram 32% no primeiro trimestre, segundo dados da Gartner divulgados no mês passado, o crescimento anual mais rápido desde que a empresa começou a acompanhar o mercado em 2000. A Apple foi a quarta maior em vendas, com 15% do mercado dos Estados Unidos, um aumento de 12% no trimestre na comparação anual, e ganho de 8% globalmente.

A linha de produtos Mac tem contribuído cada vez mais para a receita da empresa, gerando 9,1 bilhões de dólares no trimestre de janeiro a março, ou 10% das vendas totais.

Uma porta-voz da Apple não quis comentar.