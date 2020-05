Apple pode lançar óculos inteligente antes do previsto

A Apple pode lançar um óculos inteligente no mercado já em 2021. Chamado de Apple Glass, o dispositivo munido de inteligência artificial poderia chegar às lojas ainda no ano que vem e custaria cerca de 500 dólares, conforme reportado pelo site Digitimes com fontes ligadas à companhia de Cupertino.

Segundo o site, a Apple já possui um protótipo do produto e pretende iniciar a produção, ainda que em baixa escala, durante o primeiro semestre do ano que vem. O gadget deve contar com a tecnologia de realidade aumentada, permitindo que o visor complemente as imagens do mundo real que são vistas pelos usuários.

As informações divulgadas pelo Digitimes e reportadas pelo MacRumors são semelhantes as que foram compartilhadas recentemente por Jon Prosser, especialista em tecnologia e conhecido por antecipar novidades de empresas do setor.

Não é a primeira vez que um rumor sobre o assunto surge na rede. No ano passado, Ming-Chi Kuo, analista de tecnologia da KGI Securities, disse que a companhia pretendia lançar o gadget ainda em 2020. E talvez este realmente fosse o plano da Apple.

Isso porque segundo fontes ligadas à Prosser, o lançamento deveria ocorrer no evento anual de apresentação de novos iPhones, ocorrido durante os meses de setembro e outubro. Por conta da crise do novo coronavírus, a exibição precisou ser adiada para março de 2021.

Se os planos se concretizarem sem novos atrasos, a expectativa do mercado é de que a fabricante do iPhone apresente um novo produto no início de 2021 e o coloque nas lojas ainda no mesmo ano, durante o segundo semestre, ou no mais tardar em 2022.

Apple não se manifestou sobre o assunto.