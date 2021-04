Apple lança “moeda” que encontra objetos — e pode ter mais clientes

A Apple apresentou ao mundo esta semana as AirTags, pequenas "moedas" que funcionam como rastreadores. As pequenas bolachas metálicas podem ser utilizadas em chaveiros, bolsas e malas. Também será possível personalizá-las de várias maneiras, inclusive com o desenho de emojis.

Não perca as últimas tendências do mercado de tecnologia. Assine a EXAME.

O objetivo das AirTags é localizar objetos, por isso, há recursos que impedem que o acessório seja utilizado para rastrear a localização de algum usuário.

A novidade da Apple chega ao mercado americano no dia 30 de abril por 29 dólares (159 reais) cada ou em um pacote com quatro unidades por 99 dólares (544 reais).

A Apple procura fidelizar mais seus clientes, uma vez que a AirTag está ligada a uma rede de cerca de um bilhão de dispositivos da marca no mundo. Isso torna os consumidores propensos a continuar comprando seus produtos, uma vez que eles terão diversos dispositivos rastreadores presos a objetos que eles não querem perder.

Como funciona

Para configurar o dispositivo, basta puxar uma pequena aba da bateria para colocá-lo no modo de emparelhamento, aproximá-lo do seu iPhone com iOS 14.5 ou mais recente e tocar em “Conectar” na caixa pop-up que aparece em seu telefone.

Em seguida, é necessário inserir um nome para o item que está rastreando. Depois disso, o usuário confirma o registro em seu ID e anexa o AirTag ao item que deseja rastrear.

Assim que estiver configurado, será possível rastrear a localização de qualquer AirTags sempre que houver uma conexão com a Internet. Basta abrir o aplicativo “Find My” no seu iPhone ou iPad, tocar em “Itens”.

Caso algum objeto conectado a um AirTag seja perdido, o usuário receberá uma notificação com a localização quando seu IPhone ou Mac estiver dentro do alcance do Bluetooth. A AirTag também mostrará a qualquer pessoa que encontrar o item uma mensagem personalizada e um número de telefone, que o usuário insere ao relatar a perda.