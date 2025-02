Apple lança ferramenta para criar o convite de festa mais bonito que você já enviou

A Apple sempre teve um talento especial para pegar ideias já existentes e refiná-las até o ponto de parecerem indispensáveis. O novo Apple Invites é um exemplo perfeito dessa abordagem. Disponível gratuitamente para iPhones com iOS 18, a nova plataforma de convites digitais da empresa promete ser a experiência mais fluida, sofisticada e bem integrada que você já teve ao organizar um evento.

O aplicativo permite criar convites personalizados com fotos, detalhes do evento e recursos interativos que se conectam diretamente ao ecossistema da Apple. O Maps fornece direções para o local, o Weather informa a previsão do tempo e um álbum compartilhado no iCloud permite que os convidados adicionem fotos e vídeos, criando um registro colaborativo do evento. Para completar, assinantes do Apple Music podem montar uma trilha sonora para a ocasião e disponibilizá-la diretamente pelo convite.

A interface, como era de se esperar, tem o refinamento característico da Apple. Os usuários podem escolher imagens da galeria ou gerar ilustrações exclusivas com a ferramenta Image Playground, que usa inteligência artificial para criar artes personalizadas. Há também suporte ao Apple Intelligence, que sugere textos para os convites.

O Apple Invites chega para competir com plataformas já estabelecidas como Partiful, Evite e Paperless Post, mas com um diferencial poderoso: a integração com o iPhone e seus serviços nativos. Enquanto alternativas populares exigem cadastro ou downloads adicionais, a solução da Apple elimina atritos e mantém tudo dentro de um mesmo ecossistema.

Há, no entanto, um porém. Para criar convites, é necessário assinar o iCloud+, serviço pago da Apple que oferece armazenamento extra e outras funções premium. Ainda assim, qualquer pessoa pode visualizar e responder a um convite, mesmo que não tenha um iPhone ou uma conta Apple.

O lançamento do Apple Invites também reforça um padrão recorrente da Apple: a prática de "Sherlocking", termo usado para descrever quando a empresa lança um recurso que replica serviços já populares de terceiros. Foi assim com apps de previsão do tempo, mapas e até notas. Agora, chegou a vez dos convites digitais.